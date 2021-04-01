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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/sputnik-1603857571.html
Индия запросила дополнительные документы для регистрации "Спутника V"
Индия запросила дополнительные документы для регистрации "Спутника V"
Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов Индии на заседании в четверг не рассматривали заявку компании Dr Reddy's Laboratories о выдаче... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T18:52
2021-04-01T18:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр – РИА Новости. Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов Индии на заседании в четверг не рассматривали заявку компании Dr Reddy's Laboratories о выдаче российской вакцине от коронавируса "Спутник V" разрешения на экстренное использование, сообщил телеканал CNBC-TV18 со ссылкой на источники.По данным собеседников телеканала, эксперты попросили Dr Reddy's предоставить образец информативного вкладыша, информационного бюллетеня и данные о стабильности вакцины."Dr Reddy's попросил время, прежде чем они вернутся с данными по эффективности и дополнительным документам", - сказал собеседник телеканала.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.В конце февраля эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии начали рассмотрение заявки на экстренное использование в Индии "Спутника V". Для вынесения решения эксперты попросили Dr Reddy's Laboratories представить данные об иммуногенности, безопасности и других аспектах, обнаруженных в ходе третьей фазы испытаний препарата.Выдача разрешения на экстренное использование вакцине "Спутник V" сделает ее третьей разрешенной для использования в Индии. На данный момент в стране разрешено применение только двух вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.В преддверии окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины "Спутник V" еще с четырьмя индийскими производителями. Договоренность с Hetero Biopharma предполагает производство более 100 миллионов доз вакцины, компания Gland Pharma произведет до 252 миллионов доз, Stelis Biopharma - до 200 миллионов доз, компания Virchow Biotech – до 200 миллионов доз ежегодно.Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 12,2 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,47 миллиона человек, продолжают лечение около 584 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 162 тысячи человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире

Индия запросила дополнительные документы для регистрации "Спутника V"

18:52 01.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр – РИА Новости. Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов Индии на заседании в четверг не рассматривали заявку компании Dr Reddy's Laboratories о выдаче российской вакцине от коронавируса "Спутник V" разрешения на экстренное использование, сообщил телеканал CNBC-TV18 со ссылкой на источники.
По данным собеседников телеканала, эксперты попросили Dr Reddy's предоставить образец информативного вкладыша, информационного бюллетеня и данные о стабильности вакцины.
"Dr Reddy's попросил время, прежде чем они вернутся с данными по эффективности и дополнительным документам", - сказал собеседник телеканала.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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В конце февраля эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии начали рассмотрение заявки на экстренное использование в Индии "Спутника V". Для вынесения решения эксперты попросили Dr Reddy's Laboratories представить данные об иммуногенности, безопасности и других аспектах, обнаруженных в ходе третьей фазы испытаний препарата.
Выдача разрешения на экстренное использование вакцине "Спутник V" сделает ее третьей разрешенной для использования в Индии. На данный момент в стране разрешено применение только двух вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.
В преддверии окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины "Спутник V" еще с четырьмя индийскими производителями. Договоренность с Hetero Biopharma предполагает производство более 100 миллионов доз вакцины, компания Gland Pharma произведет до 252 миллионов доз, Stelis Biopharma - до 200 миллионов доз, компания Virchow Biotech – до 200 миллионов доз ежегодно.
Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 12,2 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,47 миллиона человек, продолжают лечение около 584 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 162 тысячи человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийИндияВ мире
 
 
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