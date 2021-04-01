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https://ria.ru/20210401/spletnitsa-1603633886.html
Фанаты выяснили, что личность Сплетницы была раскрыта еще в пилоте шоу
Фанаты выяснили, что личность Сплетницы была раскрыта еще в пилоте шоу
Пользователи в TikTok выяснили, что личность загадочной Сплетницы была раскрыта шоураннерами еще в самом первом эпизоде одноименного подросткового сериала,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T01:34
2021-04-01T01:34
tiktok
нью-йорк (город)
манхэттен
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пользователи в TikTok выяснили, что личность загадочной Сплетницы была раскрыта шоураннерами еще в самом первом эпизоде одноименного подросткового сериала, сообщает ET Canada. Пользовательница с ником yussijuice2.0 опубликовала ролик с эпизодом из пилотной серии, в котором зрители знакомятся с красавчиком Дэном Хамфри (его сыграл Пенн Бэджли). Именно он сидит за монитором ноутбука перед открытым блогом "Сплетницы", пока на фоне анонимный рассказчик впервые произносит свои знаменитые слова: "Кто я? Это тайна, которую я никогда не раскрою". В комментариях остальные пользователи согласились с этой гипотезой и отметили, что ранее тоже предполагали, что Сплетница — эта Дэн. Однако в издании Cosmopolitan напоминают, что авторы сериала в нескольких интервью отмечали, что до последнего не знали, кто будет Сплетницей. Популярное телешоу о золотой молодежи Манхэттена выходило с 2007 по 2012 год. В июле 2019 стало известно, что сериал перевыпустят на стриминговом сервисе HBO Maх. В новых сериях действие развернется через восемь лет после событий оригинального шоу. В них расскажут о новом поколении подростков частной школы Нью-Йорка, которые становятся героями сайта таинственной сплетницы.
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tiktok, нью-йорк (город), манхэттен, кино и сериалы, новости культуры

Фанаты выяснили, что личность Сплетницы была раскрыта еще в пилоте шоу

01:34 01.04.2021
 
© THE CWСериал "Сплетница" ("Gossip Girl")
Сериал Сплетница (Gossip Girl) - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© THE CW
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пользователи в TikTok выяснили, что личность загадочной Сплетницы была раскрыта шоураннерами еще в самом первом эпизоде одноименного подросткового сериала, сообщает ET Canada.
 
Пользовательница с ником yussijuice2.0 опубликовала ролик с эпизодом из пилотной серии, в котором зрители знакомятся с красавчиком Дэном Хамфри (его сыграл Пенн Бэджли).
Именно он сидит за монитором ноутбука перед открытым блогом "Сплетницы", пока на фоне анонимный рассказчик впервые произносит свои знаменитые слова: "Кто я? Это тайна, которую я никогда не раскрою".
В комментариях остальные пользователи согласились с этой гипотезой и отметили, что ранее тоже предполагали, что Сплетница — эта Дэн.
Однако в издании Cosmopolitan напоминают, что авторы сериала в нескольких интервью отмечали, что до последнего не знали, кто будет Сплетницей.
Популярное телешоу о золотой молодежи Манхэттена выходило с 2007 по 2012 год. В июле 2019 стало известно, что сериал перевыпустят на стриминговом сервисе HBO Maх. В новых сериях действие развернется через восемь лет после событий оригинального шоу. В них расскажут о новом поколении подростков частной школы Нью-Йорка, которые становятся героями сайта таинственной сплетницы.
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