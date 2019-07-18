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РИА Новости
Культура

Сериал "Сплетница" собираются перезапустить

Вчера, 15:32
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© THE CWСериал "Сплетница" ("Gossip Girl")
Сериал Сплетница (Gossip Girl)
© THE CW
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Создатели "Сплетницы" представят перезапуск сериала на стриминговом сервисе HBO Maх, сообщает Variety.
В ребуте будет десять серий продолжительностью по одному часу. К работе над новым проектом приступят продюсеры оригинального сериала Джош Шварц, Джошуа Сафран, Стефани Сэвидж и Лесли Моргенштейн.
В перезапуске не будет приключений подруг Серены ван дер Вудсен (Блейк Лайвли) и Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер), зрителям покажут, что происходило через восемь лет после событий из оригинального сериала, и расскажут о новом поколении подростков из частной школы Нью-Йорка, которые становятся героями сайта таинственной сплетницы.
Пока неизвестно, сыграют ли в новом шоу актеры из оригинального проекта.
Сериал "Сплетница" основан на одноименной серии романов Сесили фон Зигесар, шесть сезонов выходили с 2007 по 2012 год.
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