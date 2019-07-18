Сериал "Сплетница" собираются перезапустить

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Создатели "Сплетницы" представят перезапуск сериала на стриминговом сервисе HBO Maх, . Создатели "Сплетницы" представят перезапуск сериала на стриминговом сервисе HBO Maх, сообщает Variety.

В ребуте будет десять серий продолжительностью по одному часу. К работе над новым проектом приступят продюсеры оригинального сериала Джош Шварц, Джошуа Сафран, Стефани Сэвидж и Лесли Моргенштейн.

В перезапуске не будет приключений подруг Серены ван дер Вудсен (Блейк Лайвли) и Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер), зрителям покажут, что происходило через восемь лет после событий из оригинального сериала, и расскажут о новом поколении подростков из частной школы Нью-Йорка, которые становятся героями сайта таинственной сплетницы.

Пока неизвестно, сыграют ли в новом шоу актеры из оригинального проекта.