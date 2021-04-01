https://ria.ru/20210401/solovev-1603832680.html

Соловьев прокомментировал инцидент с Познером в Тбилиси

Соловьев прокомментировал инцидент с Познером в Тбилиси

РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:06

2021-04-01T17:06

2021-04-01T19:23

владимир соловьев (телеведущий)

владимир познер

абхазия

москва

грузия

в мире

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Соловьев высмеял инцидент с Познером в Тбилиси

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал протесты в Тбилиси из-за визита Владимира Познера.Накануне Познер с друзьями прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, но вскоре был вынужден вернуться в Москву: грузины вышли на улицы с требованием, чтобы он немедленно покинул страну. По мнению протестующих, журналист не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с его заявлениями о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.Грузия считает республики оккупированными территориями, в стране действует соответствующий закон: посещение Южной Осетии или Абхазии без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

https://ria.ru/20210401/pozner-1603761434.html

абхазия

москва

грузия

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2021

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владимир соловьев (телеведущий), владимир познер, абхазия, москва, грузия, в мире