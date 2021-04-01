Соловьев прокомментировал инцидент с Познером в Тбилиси
17:06 01.04.2021 (обновлено: 19:23 01.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал протесты в Тбилиси из-за визита Владимира Познера.
"Как все-таки опасно россиянам находиться в Грузии, даже если они французские американцы", — написал Соловьев в телеграме.
Накануне Познер с друзьями прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, но вскоре был вынужден вернуться в Москву: грузины вышли на улицы с требованием, чтобы он немедленно покинул страну. По мнению протестующих, журналист не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с его заявлениями о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Грузия считает республики оккупированными территориями, в стране действует соответствующий закон: посещение Южной Осетии или Абхазии без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.
Вчера, 11:52Познер сообщил, что не был оштрафован в Грузии