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Соловьев прокомментировал инцидент с Познером в Тбилиси
Соловьев прокомментировал инцидент с Познером в Тбилиси
РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:06
2021-04-01T19:23
владимир соловьев (телеведущий)
владимир познер
абхазия
москва
грузия
в мире
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Соловьев высмеял инцидент с Познером в Тбилиси
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал протесты в Тбилиси из-за визита Владимира Познера.Накануне Познер с друзьями прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, но вскоре был вынужден вернуться в Москву: грузины вышли на улицы с требованием, чтобы он немедленно покинул страну. По мнению протестующих, журналист не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с его заявлениями о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.Грузия считает республики оккупированными территориями, в стране действует соответствующий закон: посещение Южной Осетии или Абхазии без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.
https://ria.ru/20210401/pozner-1603761434.html
абхазия
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владимир соловьев (телеведущий), владимир познер, абхазия, москва, грузия, в мире

Соловьев прокомментировал инцидент с Познером в Тбилиси

17:06 01.04.2021 (обновлено: 19:23 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал протесты в Тбилиси из-за визита Владимира Познера.

"Как все-таки опасно россиянам находиться в Грузии, даже если они французские американцы", — написал Соловьев в телеграме.

Накануне Познер с друзьями прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, но вскоре был вынужден вернуться в Москву: грузины вышли на улицы с требованием, чтобы он немедленно покинул страну. По мнению протестующих, журналист не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с его заявлениями о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Грузия считает республики оккупированными территориями, в стране действует соответствующий закон: посещение Южной Осетии или Абхазии без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.
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Владимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПознерАбхазияМоскваГрузияВ мире
 
 
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