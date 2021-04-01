https://ria.ru/20210401/sigarety-1603719715.html

В России с 1 апреля ввели минимальную цену на сигареты

В России с 1 апреля ввели минимальную цену на сигареты

С 1 апреля вступают в силу изменения в "антитабачный закон", устанавливающие минимальную цену на табачную продукцию до конца года в размере 108 рублей за пачку. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T00:26

2021-04-01T00:26

2021-04-01T08:33

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С 1 апреля вступают в силу изменения в "антитабачный закон", устанавливающие минимальную цену на табачную продукцию до конца года в размере 108 рублей за пачку.Соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма приняли в декабре прошлого года. Ранее закон установил запрет на продажу сигарет в России по цене выше максимальной розничной и ниже минимальной. Первый показатель выбирали сами производители, тогда как второй составлял 75 процентов от максимальной розничной цены.Эксперты и участники рынка подчеркивали, что у такой системы есть недостатки. В частности, возможность использования ее для применения "скидок" на запрещенные законом сигареты. Новая редакция закона этого не допускает.Теперь, согласно "антитабачному закону", меры госвоздействия на ценовой уровень табачной продукции, на которую устанавливаются максимальные розничные цены, проводится с помощью установления единой минимальной цены табачной продукции. Это цена, ниже которой невозможно установить максимальные розничные цены табачных изделий.Продажа потребителям табачной продукции должна проходить по максимальным розничным ценам, при этом запрещается (за исключением некоторых случаев) реализация по максимальным розничным ценам, установленных на уровне ниже действующей единой минимальной цены,. Табачные изделия, произведенные или ввезенные в Россию до 1 апреля, с максимальной розничной ценой ниже единой цены разрешается реализовать до 1 июля текущего года.Единая минимальная цена рассчитывается по минимальному значению ставки акциза на пачку табачной продукции, ставке налога на добавочную стоимость и повышающему коэффициенту. Как следует из сообщения Минсельхоза, единая минимальная цена на табачную продукцию с 1 апреля по 31 декабря этого года составляет 108 рублей."В прошлом году средняя цена пачки сигарет составляла порядка 120 рублей. После значительного повышения акцизов с 1 января 2021 года средняя цена пачки сигарет в текущем году, по оценкам Минфина, составит около 140 рублей", — заявил директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.Поэтому, считает он, единая минимальная цена не повлияет на цены на табак.Доступный индикаторПо словам собеседника агентства, единая минимальная цена будет важным инструментом в противодействии нелегальному рынку табачной продукции. Груздев в беседе с РИА Новости указал, что доля этого рынка в минувшем году была выше 11 процентов, а неуплаченные акцизы и НДС привели к ущерб федеральному бюджету в размере более 85 миллиардов рублей.Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок Philip Morris International в России Александр Мироненко указал, что эта мера — один из эффективных инструментов для борьбы с нелегальным табачным оборотом."Единая минимальная цена — это индикатор, как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющий выявлять продукцию нелегального происхождения с неуплаченным акцизом и другими налогами", — добавил он.В "БАТ Россия" также выразили мнение, что единая минимальная цена установит четкий и прозрачный порог легальной табачной продукции."Как правило, нелегальная табачная продукция продается по цене ниже налоговой составляющей пачки. Введение механизма единой минимальной цены, в свою очередь, станет мерой, которая позволит эффективнее выявлять нелегальный продукт", — сообщили в компании.Война с нелегальным оборотомДиректор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова указала, что сейчас стоимость пачки — решающий фактор при выборе сигарет."Массовый уход потребителя в серую зону свидетельствует о том, что цена на легальные сигареты, произведенные в Российской Федерации, недоступна для большинства российских курильщиков", — сказала собеседник РИА Новости."Чтобы избежать наихудшего сценария, необходимо устранить экономическую выгоду от оборота нелегальной продукции: главным образом, добиться сокращения разрыва в стоимости легальной российской пачки и нелегально везенных сигарет из ЕАЭС, на которые по-прежнему приходится основная доля серого трафика", — продолжила она.По ее словам, это возможно посредством сближения ставок акцизов, а также установления обязательного контроля на границах стран Таможенного союза с введением ответственности на незаконное перемещение продукции.В "БАТ Россия" отметили, что наравне с введением единой минимальной цены следует разработать и механизм ответственности за ее нарушение. В частности, считают собеседники агентства, требуется продолжение законодательной работы в части других мер, нацеленных на борьбу с нелегальным оборотом табачных изделий в стране.Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок PMI в России подчеркнул, что в последние годы благодаря совместным усилиям государства и бизнеса по борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции удалось переломить тенденцию роста объемов нелегальной торговли. В то же время, продолжил Мироненко, подход должен продолжать оставаться комплексным.

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https://ria.ru/20210331/zakony-1603590601.html

https://ria.ru/20210326/alkogol-1602924832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, сигареты, евразийский экономический союз, таможенный союз, москва, бат россия, общество