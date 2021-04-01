Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210401/shvetsiya-1603835978.html
Три авиакомпании планируют летать из Швеции в Россию
Три авиакомпании планируют летать из Швеции в Россию
Шведская национальная авиакомпания планирует в летнем расписании поставить рейсы из Стокгольма в Санкт-Петербург, сообщает TourDom.ru со ссылкой на письмо... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:46
2021-04-01T17:46
туризм
самолеты
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пулково (аэропорт)
швеция
стокгольм (город)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_0b1f9d41cd6d8818ff07192c075f1834.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Шведская национальная авиакомпания планирует в летнем расписании поставить рейсы из Стокгольма в Санкт-Петербург, сообщает TourDom.ru со ссылкой на письмо транспортного агентства Швеции в адрес Росавиации. Согласно уведомлению, перевозчик намерен летать в северную столицу из стокгольмского аэропорта Арландо, как ранее и было прописано в двустороннем соглашении о снятии ограничений на международные рейсы между Россией и Швецией. Кроме того, шведская сторона уведомила о запросе венгерского лоукостера на полеты в Пулково из воздушной гавани Стокгольм-Скавста (расположен примерно в 100 километрах от столицы Швеции).В январе Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило полеты зарубежным авиакомпаниям из Стокгольма в Санкт-Петербург, независимо от их места регистрации. Таким образом, венгерский бюджетный перевозчик может этим воспользоваться, исходя из ранее заключенных авиационными властями соглашений.В мае на линию планирует выйти и третий перевозчик. Как пояснили в транспортном агентстве, заявка будет подана после улучшения ситуации с коронавирусом в пунктах назначения.
https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html
швеция
стокгольм (город)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_224:162:2659:1988_1920x0_80_0_0_b96e558d4507147d47ff15117cee7bd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самолеты, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), швеция, стокгольм (город), санкт-петербург

Три авиакомпании планируют летать из Швеции в Россию

17:46 01.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Шведская национальная авиакомпания планирует в летнем расписании поставить рейсы из Стокгольма в Санкт-Петербург, сообщает TourDom.ru со ссылкой на письмо транспортного агентства Швеции в адрес Росавиации.
Согласно уведомлению, перевозчик намерен летать в северную столицу из стокгольмского аэропорта Арландо, как ранее и было прописано в двустороннем соглашении о снятии ограничений на международные рейсы между Россией и Швецией.
Кроме того, шведская сторона уведомила о запросе венгерского лоукостера на полеты в Пулково из воздушной гавани Стокгольм-Скавста (расположен примерно в 100 километрах от столицы Швеции).
В январе Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило полеты зарубежным авиакомпаниям из Стокгольма в Санкт-Петербург, независимо от их места регистрации. Таким образом, венгерский бюджетный перевозчик может этим воспользоваться, исходя из ранее заключенных авиационными властями соглашений.
В мае на линию планирует выйти и третий перевозчик. Как пояснили в транспортном агентстве, заявка будет подана после улучшения ситуации с коронавирусом в пунктах назначения.
Прогулочный катер в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 08:00Туризм
Кипр открылся для российских туристов: как туда попасть и где отдохнуть
 
ТуризмсамолетыНовости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Пулково (аэропорт)ШвецияСтокгольм (город)Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния