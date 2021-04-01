https://ria.ru/20210401/shvetsiya-1603835978.html
Три авиакомпании планируют летать из Швеции в Россию
Три авиакомпании планируют летать из Швеции в Россию
Шведская национальная авиакомпания планирует в летнем расписании поставить рейсы из Стокгольма в Санкт-Петербург, сообщает TourDom.ru со ссылкой на письмо... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:46
2021-04-01T17:46
2021-04-01T17:46
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Шведская национальная авиакомпания планирует в летнем расписании поставить рейсы из Стокгольма в Санкт-Петербург, сообщает TourDom.ru со ссылкой на письмо транспортного агентства Швеции в адрес Росавиации. Согласно уведомлению, перевозчик намерен летать в северную столицу из стокгольмского аэропорта Арландо, как ранее и было прописано в двустороннем соглашении о снятии ограничений на международные рейсы между Россией и Швецией. Кроме того, шведская сторона уведомила о запросе венгерского лоукостера на полеты в Пулково из воздушной гавани Стокгольм-Скавста (расположен примерно в 100 километрах от столицы Швеции).В январе Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило полеты зарубежным авиакомпаниям из Стокгольма в Санкт-Петербург, независимо от их места регистрации. Таким образом, венгерский бюджетный перевозчик может этим воспользоваться, исходя из ранее заключенных авиационными властями соглашений.В мае на линию планирует выйти и третий перевозчик. Как пояснили в транспортном агентстве, заявка будет подана после улучшения ситуации с коронавирусом в пунктах назначения.
https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html
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самолеты, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), швеция, стокгольм (город), санкт-петербург
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Шведская национальная авиакомпания планирует в летнем расписании поставить рейсы из Стокгольма в Санкт-Петербург, сообщает
TourDom.ru со ссылкой
на письмо транспортного агентства Швеции в адрес Росавиации.
Согласно уведомлению, перевозчик намерен летать в северную столицу из стокгольмского аэропорта Арландо, как ранее и было прописано в двустороннем соглашении о снятии ограничений на международные рейсы между Россией и Швецией.
Кроме того, шведская сторона уведомила о запросе венгерского лоукостера на полеты в Пулково из воздушной гавани Стокгольм-Скавста (расположен примерно в 100 километрах от столицы Швеции).
В январе Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило полеты зарубежным авиакомпаниям из Стокгольма в Санкт-Петербург, независимо от их места регистрации. Таким образом, венгерский бюджетный перевозчик может этим воспользоваться, исходя из ранее заключенных авиационными властями соглашений.
В мае на линию планирует выйти и третий перевозчик. Как пояснили в транспортном агентстве, заявка будет подана после улучшения ситуации с коронавирусом в пунктах назначения.