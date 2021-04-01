https://ria.ru/20210401/shvetsiya-1603835978.html

Три авиакомпании планируют летать из Швеции в Россию

Три авиакомпании планируют летать из Швеции в Россию

Шведская национальная авиакомпания планирует в летнем расписании поставить рейсы из Стокгольма в Санкт-Петербург, сообщает TourDom.ru со ссылкой на письмо... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:46

2021-04-01T17:46

2021-04-01T17:46

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

пулково (аэропорт)

швеция

стокгольм (город)

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Шведская национальная авиакомпания планирует в летнем расписании поставить рейсы из Стокгольма в Санкт-Петербург, сообщает TourDom.ru со ссылкой на письмо транспортного агентства Швеции в адрес Росавиации. Согласно уведомлению, перевозчик намерен летать в северную столицу из стокгольмского аэропорта Арландо, как ранее и было прописано в двустороннем соглашении о снятии ограничений на международные рейсы между Россией и Швецией. Кроме того, шведская сторона уведомила о запросе венгерского лоукостера на полеты в Пулково из воздушной гавани Стокгольм-Скавста (расположен примерно в 100 километрах от столицы Швеции).В январе Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило полеты зарубежным авиакомпаниям из Стокгольма в Санкт-Петербург, независимо от их места регистрации. Таким образом, венгерский бюджетный перевозчик может этим воспользоваться, исходя из ранее заключенных авиационными властями соглашений.В мае на линию планирует выйти и третий перевозчик. Как пояснили в транспортном агентстве, заявка будет подана после улучшения ситуации с коронавирусом в пунктах назначения.

https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html

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стокгольм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), швеция, стокгольм (город), санкт-петербург