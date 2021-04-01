https://ria.ru/20210401/shutki-1603729514.html

Россияне назвали самые популярные шутки на 1 апреля

Россияне назвали самые популярные шутки на 1 апреля

Шутки про белую спину и спущенное колесо — самые популярные среди первоапрельских, но в целом разыгрывать друг друга в этот день в российских компаниях не... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:11

2021-04-01T08:11

2021-04-01T12:23

день смеха

общество

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Шутки про белую спину и спущенное колесо — самые популярные среди первоапрельских, но в целом разыгрывать друг друга в этот день в российских компаниях не принято, показало исследование Head Hunter, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.При этом 86 работников отметили, что 1 апреля в их компаниях, как правило, обходится без шуток. Чаще всего День смеха отмечают среди рабочего персонала, в предприятиях из сфер туризма, гостиниц, ресторанов, безопасности, транспорта и логистики, а также в автомобильном бизнесе.При этом треть респондентов все-таки услышали шутки от коллег. Среди них больше мужчин, чем женщин (39 процентов и 27). В основном, розыгрыши были смешными, но четыре процента респондентов обижались на попытки их подколоть. Каждый пятый сотрудник отметил, что первоапрельский юмор не вызвал у них какой-либо реакции. Смешными розыгрыши чаще всего казались госслужащим (90 процентов), а также работникам в сферах добычи сырья (83 процента), закупок (78 процентов), автомобильного бизнеса (78 процентов) и банков (77 процентов).Также треть участников исследования сами разыгрывали своих коллег.Исследование проводилось с 19 по 25 марта 2021 года среди 11,3 тысячи российских соискателей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/ulybka-1578104024.html

https://ria.ru/20210401/prazdnik-1603419973.html

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день смеха, общество