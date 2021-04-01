https://ria.ru/20210401/seredenko-1603686547.html

"Прекрасно говорит по-русски". Как дворник стал грозой Эстонии

"Прекрасно говорит по-русски". Как дворник стал грозой Эстонии

В Эстонии задержали правозащитника — так называемого русского омбудсмена Сергея Середенко. Он работал дворником и критиковал местную госбезопасность за... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:00

2021-04-01T08:00

2021-04-01T08:09

март хельме

левая (партия)

донбасс

джо байден

владимир путин

эстония

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справки

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. В Эстонии задержали правозащитника — так называемого русского омбудсмена Сергея Середенко. Он работал дворником и критиковал местную госбезопасность за преследование инакомыслия. Власти подозревают его в деятельности, направленной на подрыв основ республики, но в стране он известен как активист "Бессмертного полка" и лидер одной из политических партий. В чем истинная причина ареста, разбиралось РИА Новости.За сохранение символовСереденко задержали еще в начале марта. Знакомые обратили внимание на затихшие аккаунты в соцсетях. Уже в конце месяца пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас подтвердила: суд заключил правозащитника под стражу. "Его подозревают в поддержании отношений, направленных против Эстонской Республики", — пояснила Кюнгас.Середенко долгое время защищал права в том числе и русскоязычных жителей Эстонии. За что получил прозвище "русский омбудсмен". Новость в эстоноязычных СМИ подают так: арестован активист "Бессмертного полка". "Якобы чуть ли не за это его и арестовали. Это и есть антигосударственная деятельность", — написал в социальных сетях Мстислав Русаков, председатель правления Объединенной левой партии Эстонии, в которой состоит и Середенко. И добавил, что для кого-то "участие в "Бессмертном полку" — действительно страшное преступление". По иронии судьбы Середенко сам занимался проблемой репрессий против диссидентов в Эстонии. В 2015-м совместно с латвийским общественным деятелем Александром Гапоненко подготовил доклад, который так и был озаглавлен: "Преследование инакомыслящих в Прибалтике".В нем соавторы описали действия латвийской и эстонской госбезопасности, перечислили случаи вмешательства властей и контрразведки в социальную жизнь. И пришли к выводу: "В Латвии и Эстонии систематическому преследованию подвергаются руководители русских общин. В круг преследуемых можно попасть за активность в сфере защиты русского языка и культуры, за попытки сохранения русских символов, за деятельность по сохранению исторической памяти русского народа, за борьбу против этнической дискриминации, за противодействие попыткам возрождения нацизма". Госбезопасность Прибалтийских республик криминализировала, по мнению составителей доклада, те публикации и мероприятия, которые противоречат идеологии правительства. Активистов называют "марионетками Москвы", а "сам факт отстаивания прав русских спецслужбы воспринимают как угрозу". Было бы Эстонии лучше в РоссииАндрес Вальме, член правления некоммерческой организации "Эдисе Рахвамая", руководил "Эстонским военным мемориалом". Сейчас активно занимается общественной деятельностью. "Надо признать, что все же Середенко — субъект политики, — говорит Вальме. — С давних пор он — одна из ключевых фигур Объединенной левой партии Эстонии. А все идет к муниципальным выборам, на них партия с такой повесткой может набрать шесть-восемь, а то и девять процентов. Как в Финляндии, на которую Эстония ориентируется". Действительно, на финских выборах 2019-го оппозиционный "Левый союз" набрал 8,6 процента, а победителем гонки стали "розовые" — то есть, в сущности, тоже левые социал-демократы. Вальме объясняет, что в обычных условиях на достижение такого результата другая партия бы потратила шесть-семь миллионов евро. А тут естественный запрос снизу. "И без колоссальных затрат можно было бы забрать электорат двух уничтоженных спецслужбами партий: русской РПЭ и условно левой ОНПЭ". Эстонские политики вынуждены учитывать русский фактор, потому что в республике появилась русскоязычная молодежь, у которой, в отличие от родителей-апатридов, есть эстонское гражданство. Примирительные заявления и комплименты в адрес российского президента Владимира Путина делал даже лидер Консервативной партии EKRE Март Хельме. Еще в 2020-м глава Партии реформ Кая Каллас называла территориальные претензии к России глупостью. А в начале 2021-го грянул скандал. Реформисты в ходе борьбы с оппонентами-консерваторами покусились на святая святых: предложили вынести на референдум вопрос, было бы Эстонии лучше жить в составе Российской Федерации. Сделали они это из тактических соображений, но сама возможность озвучивания такой темы уже выглядела вызовом негласным правилам эстонской политики. Консерваторы, правда, тоже добавили новизны: открыли отделение в русской Нарве и создали фракцию в городском собрании. Хельме подчеркнул, что для членства в партии "отношение к 9 Мая или национальность кандидата значения не имеют". Один из руководителей нарвской ячейки жаловался, что ему не с кем практиковать эстонский, так как "в Нарве отсутствуют носители языка", зато лидер партии превосходно говорит по-русски и общается на нем, будучи в городе.Лишними на поле оказались несистемные активисты. "Задержание или арест Середенко — обычная провокация, — полагает Вальме. — Такая акция дает возможность выявить тех, кто с ним связан, кто выйдет за него на митинги и будет писать петиции, а потом передавить их по одному. Это нормальный инструмент спецслужб всего мира". "Нельзя открывать рот на святое"Середенко — не харизматичный лидер и не народный трибун. К акциям неповиновения никого не подстрекал, но даже такого тихого дворника-правозащитника сочли опасным. "Вроде бы зачем трогать человека, метет себе улицы да метет. Ну ездит по разным форумам. Но тут надо показать всем, у кого схожие мысли: будешь крякать неправильно, мы тебя закроем. Будешь возмущаться — объявим шпионом", — отмечает Вальме. Он вспоминает случай с одногруппником по Таллинскому высшему военно-политическому училищу Аларом Ланеманом. Тот, будучи членом EKRE, попал под раздачу после высказывания Хельме о коррупции Джо Байдена. Партию выкинули из правительства в считанные дни. "Не усидел и Ланеман — его "ушли" с поста главы МВД. Потому что нельзя открывать рот на святое! Вякать можно только по команде". Таллин рассказывает о вмешательстве Москвы в дела Эстонии, в котором якобы участвует русская община, и предупреждает об угрозе "русского мира" — однако сам при этом продвигает идеологию мира финно-угорского. "Эстонцев немного, но если вместе с марийцами, коми, удмуртами, другими народностями, то уже больше. Вообще же, Эстония со времен перестройки в СССР была экспериментальной площадкой для тестирования новых технологий гибридной войны", — заключает Вальме.В конечном счете задержание Середенко стало фальстартом избирательной кампании, полагает он. "Это вторая попытка уничтожить Левую партию, первая была год назад. Ведь это ценный актив: она имеет имя, можно сказать, франшизу, несколько тысяч членов, собственный аппарат". "Преследования уже были в истории страны — в так называемую эпоху безмолвия с 1934-го по 1938 год, с введением парламентских ограничений и невероятным ростом эстонского национализма", — напоминает общественный деятель русской Эстонии, оппозиционный активист Андрей Заренков. К сожалению, добавляет он, нынешние власти забыли, что преследование инакомыслящих всегда заканчивается плохо для преследователей. А арест Середенко — образец политического дела с ярко выраженным заказным характером.

https://ria.ru/20200223/1565017307.html

https://ria.ru/20210223/estoniya-1598363182.html

донбасс

эстония

таллин

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март хельме, левая (партия), донбасс, джо байден, владимир путин, эстония, таллин, справки