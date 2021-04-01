https://ria.ru/20210401/sanktsii-1603824760.html
Россия готовит ответ на санкции Канады из-за Крыма
Россия готовит ответ на санкции Канады из-за Крыма
Россия ответит на санкции Канады против Москвы из-за Крыма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:37
2021-04-01T16:37
2021-04-01T19:08
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия ответит на санкции Канады против Москвы из-за Крыма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Канада ранее расширила ограничительные меры против России в связи с Крымом. Санкции ввели против двух человек и четырех компаний из России и Украины."Все это демонстрирует абсолютно такое болезненное упрямство официальной Оттавы в отрицании объективной реальности. Рецепт здесь один: нужно расстаться с иллюзиями, что жителей Крыма, которые проголосовали за то, чтобы вернуться в родную гавань, можно заставить отказаться от своего исторического выбора", — сказала Захарова на брифинге.По ее словам, попытки канадских властей диктовать суверенным странам то, как они должны жить, какие ценности они должны выбирать и чем руководствоваться, подрывают репутацию самой Канады, ввергая ее в конфронтацию со все большим числом значимых международных игроков."Российская Федерация не оставит выпад Оттавы без должного ответа. Он сейчас готовится", — резюмировала Захарова.Санкции предполагают заморозку активов на территории государства и запрет на сделки с субъектами из черного списка. Им также запрещено предоставлять финансовые услуги.Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210325/kanada-1602877653.html
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россия, канада, в мире
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Россия ответит на санкции Канады
против Москвы из-за Крыма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
.
Канада ранее расширила ограничительные меры против России в связи с Крымом. Санкции ввели против двух человек и четырех компаний из России и Украины
.
"Все это демонстрирует абсолютно такое болезненное упрямство официальной Оттавы в отрицании объективной реальности. Рецепт здесь один: нужно расстаться с иллюзиями, что жителей Крыма, которые проголосовали за то, чтобы вернуться в родную гавань, можно заставить отказаться от своего исторического выбора", — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, попытки канадских властей диктовать суверенным странам то, как они должны жить, какие ценности они должны выбирать и чем руководствоваться, подрывают репутацию самой Канады, ввергая ее в конфронтацию со все большим числом значимых международных игроков.
"Российская Федерация не оставит выпад Оттавы без должного ответа. Он сейчас готовится", — резюмировала Захарова.
Санкции предполагают заморозку активов на территории государства и запрет на сделки с субъектами из черного списка. Им также запрещено предоставлять финансовые услуги.
Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".