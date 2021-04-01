https://ria.ru/20210401/sanktsii-1603824760.html

Россия готовит ответ на санкции Канады из-за Крыма

Россия готовит ответ на санкции Канады из-за Крыма

Россия ответит на санкции Канады против Москвы из-за Крыма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:37

2021-04-01T16:37

2021-04-01T19:08

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия ответит на санкции Канады против Москвы из-за Крыма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Канада ранее расширила ограничительные меры против России в связи с Крымом. Санкции ввели против двух человек и четырех компаний из России и Украины."Все это демонстрирует абсолютно такое болезненное упрямство официальной Оттавы в отрицании объективной реальности. Рецепт здесь один: нужно расстаться с иллюзиями, что жителей Крыма, которые проголосовали за то, чтобы вернуться в родную гавань, можно заставить отказаться от своего исторического выбора", — сказала Захарова на брифинге.По ее словам, попытки канадских властей диктовать суверенным странам то, как они должны жить, какие ценности они должны выбирать и чем руководствоваться, подрывают репутацию самой Канады, ввергая ее в конфронтацию со все большим числом значимых международных игроков."Российская Федерация не оставит выпад Оттавы без должного ответа. Он сейчас готовится", — резюмировала Захарова.Санкции предполагают заморозку активов на территории государства и запрет на сделки с субъектами из черного списка. Им также запрещено предоставлять финансовые услуги.Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210325/kanada-1602877653.html

https://ria.ru/20210330/krym-1603399359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, канада, в мире