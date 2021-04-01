https://ria.ru/20210401/samolety-1603796073.html

Генерал прокомментировал шутки о сопровождении российских самолетов

Генерал прокомментировал шутки о сопровождении российских самолетов

Пилоты российских стратегических бомбардировщиков, которых берут на сопровождение истребители ВВС Великобритании, ведут воздушную разведку, и эта задача – не из РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:39

2021-04-01T14:39

2021-04-01T16:17

ту-160м

елизавета ii

ту-95

нато

великобритания

австралия

безопасность

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пилоты российских стратегических бомбардировщиков, которых берут на сопровождение истребители ВВС Великобритании, ведут воздушную разведку, и эта задача – не из области первоапрельских шуток, заявил РИА Новости экс-начальник Дальней авиации (1997-2002) генерал-лейтенант Михаил Опарин.Ранее королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала австралийским летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. В ответ глава эскадрильи Мэтье Сандер пошутил, что ВВС Австралии (входят в Британское содружество) "очень весело преследовать русских"."Когда нас брали на сопровождение британские самолёты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было – чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один. Мы же вели воздушную разведку и описывали все самолёты, которые нас сопровождали, потом уточняли, с каких аэродромов и какого расстояния они вылетали", - сказал Опарин.Генерал пояснил, что во времена холодной войны советские бомбардировщики летали над странами НАТО только боевыми порядками, теперь же - парами по заранее разработанной программе, утвержденной верховным главнокомандующим.

https://ria.ru/20210330/perekhvat-1603507459.html

https://ria.ru/20210401/istrebiteli-1603794771.html

великобритания

австралия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-160м, елизавета ii, ту-95, нато, великобритания, австралия, безопасность