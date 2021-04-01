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Генерал прокомментировал шутки о сопровождении российских самолетов
Генерал прокомментировал шутки о сопровождении российских самолетов
Пилоты российских стратегических бомбардировщиков, которых берут на сопровождение истребители ВВС Великобритании, ведут воздушную разведку, и эта задача – не из РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:39
2021-04-01T16:17
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пилоты российских стратегических бомбардировщиков, которых берут на сопровождение истребители ВВС Великобритании, ведут воздушную разведку, и эта задача – не из области первоапрельских шуток, заявил РИА Новости экс-начальник Дальней авиации (1997-2002) генерал-лейтенант Михаил Опарин.Ранее королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала австралийским летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. В ответ глава эскадрильи Мэтье Сандер пошутил, что ВВС Австралии (входят в Британское содружество) "очень весело преследовать русских"."Когда нас брали на сопровождение британские самолёты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было – чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один. Мы же вели воздушную разведку и описывали все самолёты, которые нас сопровождали, потом уточняли, с каких аэродромов и какого расстояния они вылетали", - сказал Опарин.Генерал пояснил, что во времена холодной войны советские бомбардировщики летали над странами НАТО только боевыми порядками, теперь же - парами по заранее разработанной программе, утвержденной верховным главнокомандующим.
https://ria.ru/20210330/perekhvat-1603507459.html
https://ria.ru/20210401/istrebiteli-1603794771.html
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ту-160м, елизавета ii, ту-95, нато, великобритания, австралия, безопасность

Генерал прокомментировал шутки о сопровождении российских самолетов

14:39 01.04.2021 (обновлено: 16:17 01.04.2021)
 
© Фото : Министерство обороны РФТу-95МС
Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пилоты российских стратегических бомбардировщиков, которых берут на сопровождение истребители ВВС Великобритании, ведут воздушную разведку, и эта задача – не из области первоапрельских шуток, заявил РИА Новости экс-начальник Дальней авиации (1997-2002) генерал-лейтенант Михаил Опарин.
Ранее королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала австралийским летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. В ответ глава эскадрильи Мэтье Сандер пошутил, что ВВС Австралии (входят в Британское содружество) "очень весело преследовать русских".
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"Когда нас брали на сопровождение британские самолёты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было – чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один. Мы же вели воздушную разведку и описывали все самолёты, которые нас сопровождали, потом уточняли, с каких аэродромов и какого расстояния они вылетали", - сказал Опарин.
Генерал пояснил, что во времена холодной войны советские бомбардировщики летали над странами НАТО только боевыми порядками, теперь же - парами по заранее разработанной программе, утвержденной верховным главнокомандующим.
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 14:35
Елизавета II пошутила о сопровождении российских истребителей британскими
 
Ту-160МЕлизавета IIТу-95НАТОВеликобританияАвстралияБезопасность
 
 
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