https://ria.ru/20210401/sallivan-1603732427.html

Салливан сообщил о расширении консульского округа посольства США в Москве

Салливан сообщил о расширении консульского округа посольства США в Москве

Консульский округ посольства США в Москве с 1 апреля будет расширен на всю территорию России, сообщил американский посол в Москве Джон Салливан. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:52

2021-04-01T08:52

2021-04-01T11:56

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Консульский округ посольства США в Москве с 1 апреля будет расширен на всю территорию России, сообщил американский посол в Москве Джон Салливан.Ранее он сообщил, что работа генконсульства США в Екатеринбурге будет продолжена, но с 1 апреля визы выдаваться не будут."Начиная с 1 апреля, консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России. Посольство США в Москве будет предоставлять услуги гражданам США в Российской Федерации. Посольство также будет предоставлять визовые услуги настолько эффективно и оперативно, насколько это возможно, учитывая ограниченный состав персонала", - говорится в заявлении посла на официальном сайте американской дипмиссии."Мы делаем все возможное для обеспечения безопасности и благополучия граждан США и облегчения поездок граждан России в Соединенные Штаты, совершаемых на законных основаниях", - отметил Салливан.

https://ria.ru/20210401/vizy-1603731982.html

https://ria.ru/20210323/otnosheniya-1602367082.html

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россия, джон салливан, москва, сша, в мире