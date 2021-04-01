https://ria.ru/20210401/sakhar-1603742593.html

Производители опровергли сообщения о перебоях с поставками сахара

Производители опровергли сообщения о перебоях с поставками сахара

Сообщения о перебоях с отгрузками сахара в торговые сети со стороны производителей не соответствуют действительности, однако сахарные компании отмечают... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:28

2021-04-01T10:28

2021-04-01T12:48

андрей бодин

союзроссахар

экономика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сообщения о перебоях с отгрузками сахара в торговые сети со стороны производителей не соответствуют действительности, однако сахарные компании отмечают повысившийся спрос на продукцию со стороны ритейлеров, что может говорить о желании сетей закупиться впрок, сообщил журналистам председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахара") Андрей Бодин."Заявления о перебоях в поставках со стороны сахаропроизводителей не соответствуют действительности. Текущие объемы отгрузок достаточны для удовлетворения запросов торговых сетей и потребностей населения. Заводы продолжают работать как через фасовщиков, так и через прямые поставки, при этом сейчас основные игроки ведут активную работу по заключению новых контрактов, чтобы поставлять сахар в сети без посредников", - сказал Бодин.При этом он отметил, что у предприятий, занимающихся фасовкой, и у торговых сетей уже сформированы значительные запасы сахара. Глава союза также рассказал, что на прошлой неделе ритейлеры представили необходимые им объемы продукции на ближайшие месяцы."Мы видим, что обозначенные сетями потребности существенно превышают традиционные. Очевидно, что сети хотят закупиться впрок, создавая тем самым необоснованный ажиотаж и условия для искусственного дефицита продукции", - добавил Бодин.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Газета "Известия" в четверг сообщила, что производители сахара в конце марта приостановили поставки продукции в торговые сети. По данным издания, сложности с отгрузками начались после сообщения о планах выделения с 1 апреля субсидий производителям, которые продают сахар по фиксированной цене в сети.

https://ria.ru/20210330/tseny-1603441297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бодин, союзроссахар, экономика