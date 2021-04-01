https://ria.ru/20210401/sakhar-1603737898.html
ФАС опровергла сообщения о приостановке поставок сахара в магазины
ФАС опровергла сообщения о приостановке поставок сахара в магазины
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, рисков дефицита нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:34
2021-04-01T09:34
2021-04-01T11:59
сахар
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, рисков дефицита нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Газета "Известия" в четверг написала, что производители сахара в конце марта приостановили поставки продукции в торговле сети. По данным издания, сложности с отгрузками начались после сообщения о планах выделения с 1 апреля субсидий производителям, которые продают сахар по фиксированной цене в сети."Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок. Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара", - сообщили в пресс-службе регулятора."Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют", - заключили в ведомстве.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер из-за подорожания продуктов в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Документы закрепили предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля, но недавно их продлили: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.
https://radiosputnik.ria.ru/20210401/sakhar-1603735830.html
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сахар, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) России не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара
, рисков дефицита нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Газета "Известия" в четверг написала, что производители сахара в конце марта приостановили поставки продукции в торговле сети. По данным издания, сложности с отгрузками начались после сообщения о планах выделения с 1 апреля субсидий производителям, которые продают сахар по фиксированной цене в сети.
"Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок. Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара", - сообщили в пресс-службе регулятора.
"Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют", - заключили в ведомстве.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер из-за подорожания продуктов в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Документы закрепили предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля, но недавно их продлили: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.