https://ria.ru/20210401/sakhar-1603737898.html

ФАС опровергла сообщения о приостановке поставок сахара в магазины

ФАС опровергла сообщения о приостановке поставок сахара в магазины

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, рисков дефицита нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T09:34

2021-04-01T09:34

2021-04-01T11:59

сахар

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, рисков дефицита нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Газета "Известия" в четверг написала, что производители сахара в конце марта приостановили поставки продукции в торговле сети. По данным издания, сложности с отгрузками начались после сообщения о планах выделения с 1 апреля субсидий производителям, которые продают сахар по фиксированной цене в сети."Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок. Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара", - сообщили в пресс-службе регулятора."Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют", - заключили в ведомстве.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер из-за подорожания продуктов в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Документы закрепили предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля, но недавно их продлили: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/sakhar-1603735830.html

https://ria.ru/20210401/sakhar-1603725839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахар, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика