https://ria.ru/20210401/saakashvili-1603751422.html

Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в провокации против Познера

Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в провокации против Познера

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства раскритиковал партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" за... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:09

2021-04-01T11:09

2021-04-01T12:41

ираклий гарибашвили

единое национальное движение

владимир познер

михаил саакашвили

тбилиси

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства раскритиковал партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" за провокацию при визите телеведущего Владимира Познера в Тбилиси, цель которой – "нанесение максимального ущерба стране".В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита журналиста Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция. В четверг грузинский Первый канал сообщил, что Познер покинул страну.По словам Гарибашвили, группа людей пожелала выразить протест в связи с визитом Познера, что было "деструктивно" использовано партией экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".Гарибашвили отметил, что форма протеста, которую выбрали оппозиционеры, выходит за рамки цивилизованного поведения и грузинских стандартов. Глава правительства назвал партию "Нацдвижение" "деградировавшей группой, с которой цивилизованный диалог невозможен".

https://ria.ru/20210225/pozner-1598858094.html

тбилиси

грузия

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Кадры протестов в Тбилиси около отеля, где остановился Владимир Познер Кадры протестов в Тбилиси из-за приезда Владимира Познера. Причиной протестов стали, как сообщает грузинское ТВ, высказывания Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии, а между грузинами и абхазами нет дружбы. 2021-04-01T11:09 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ираклий гарибашвили, единое национальное движение, владимир познер, михаил саакашвили, тбилиси, грузия, в мире