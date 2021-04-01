Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в провокации против Познера
11:09 01.04.2021 (обновлено: 12:41 01.04.2021)
© SputnikОтель в Тбилиси, в котором остановился Владимир Познер
© Sputnik
ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства раскритиковал партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" за провокацию при визите телеведущего Владимира Познера в Тбилиси, цель которой – "нанесение максимального ущерба стране".
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита журналиста Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция. В четверг грузинский Первый канал сообщил, что Познер покинул страну.
По словам Гарибашвили, группа людей пожелала выразить протест в связи с визитом Познера, что было "деструктивно" использовано партией экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".
"Цель Саакашвили - деструкция, саботаж, нанесение максимального ущерба нашей стране, повреждение международного имиджа страны. На этот раз вновь это было сделано тогда, когда наша страна частично открывается для туристов. И всем известно, насколько важен для нас туризм, тем более в такой ситуации",- добавил премьер.
Гарибашвили отметил, что форма протеста, которую выбрали оппозиционеры, выходит за рамки цивилизованного поведения и грузинских стандартов. Глава правительства назвал партию "Нацдвижение" "деградировавшей группой, с которой цивилизованный диалог невозможен".