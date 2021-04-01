https://ria.ru/20210401/ryabkov-1603801589.html

Сергей Рябков и Джон Салливан обсудили саммит по климату

Сергей Рябков и Джон Салливан обсудили саммит по климату

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан обсудили подготовку инициированного Вашингтоном саммита по климату... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:05

2021-04-01T15:05

2021-04-01T15:09

россия

джон салливан

сергей рябков

джо байден

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429ce83f0dae2d92a3fc4abb08ca3828.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан обсудили подготовку инициированного Вашингтоном саммита по климату и вопросы двусторонней повестки, говорится в сообщении МИД РФ."Первого апреля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова с послом США в России Салливаном. Обсуждались некоторые вопросы подготовки к инициированному США виртуальному саммиту по климату, а также ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.Белый дом ранее подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".

https://ria.ru/20210326/bayden-1603060039.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон салливан, сергей рябков, джо байден, москва, сша, в мире