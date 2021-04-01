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Сергей Рябков и Джон Салливан обсудили саммит по климату
Сергей Рябков и Джон Салливан обсудили саммит по климату
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан обсудили подготовку инициированного Вашингтоном саммита по климату... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:05
2021-04-01T15:09
россия
джон салливан
сергей рябков
джо байден
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан обсудили подготовку инициированного Вашингтоном саммита по климату и вопросы двусторонней повестки, говорится в сообщении МИД РФ."Первого апреля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова с послом США в России Салливаном. Обсуждались некоторые вопросы подготовки к инициированному США виртуальному саммиту по климату, а также ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.Белый дом ранее подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
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россия, джон салливан, сергей рябков, джо байден, москва, сша, в мире

Сергей Рябков и Джон Салливан обсудили саммит по климату

15:05 01.04.2021 (обновлено: 15:09 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан обсудили подготовку инициированного Вашингтоном саммита по климату и вопросы двусторонней повестки, говорится в сообщении МИД РФ.
"Первого апреля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова с послом США в России Салливаном. Обсуждались некоторые вопросы подготовки к инициированному США виртуальному саммиту по климату, а также ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
Белый дом ранее подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.
МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 21:53
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РоссияДжон СалливанСергей РябковДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
 
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