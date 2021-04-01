https://ria.ru/20210401/rubl-1603769157.html

ЦБ рассказал, как цифровой рубль поможет бороться с "платежным рабством"

ЦБ рассказал, как цифровой рубль поможет бороться с "платежным рабством"

Доступ к кошельку с цифровыми рублями будет возможен через разных финансовых посредников - это поможет бороться с "платежным рабством", когда обслуживание... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:30

2021-04-01T12:30

2021-04-01T12:30

российский союз промышленников и предпринимателей

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Доступ к кошельку с цифровыми рублями будет возможен через разных финансовых посредников - это поможет бороться с "платежным рабством", когда обслуживание клиента завязано на одной кредитной организации, заявил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин."Доступ к цифровому кошельку может быть осуществлен через разных финансовых посредников, - то есть, разумеется, организация, физическое или юридическое лицо не будут завязаны только на той кредитной организации, которая изначально открывала ему кошелек. При прохождении определенных процедур идентификационных, при принятии на обслуживание можно будет попасть в свой же кошелек, но через другую организацию", - сказал Зимин, выступая на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности."На наш взгляд, это действительно повышает доступность, снижает, назовем его так, "платежное рабство", когда многие клиенты завязаны на структуре одной организации и не могут получать полный спектр услуг и переходить в другие институты", - добавил он.Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Концепцию цифрового рубля планируется представить общественности уже в апреле этого года.

https://ria.ru/20210322/valyuta-1602318979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф), экономика