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ЦБ рассказал, как цифровой рубль поможет бороться с "платежным рабством"
ЦБ рассказал, как цифровой рубль поможет бороться с "платежным рабством"
Доступ к кошельку с цифровыми рублями будет возможен через разных финансовых посредников - это поможет бороться с "платежным рабством", когда обслуживание... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:30
2021-04-01T12:30
российский союз промышленников и предпринимателей
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Доступ к кошельку с цифровыми рублями будет возможен через разных финансовых посредников - это поможет бороться с "платежным рабством", когда обслуживание клиента завязано на одной кредитной организации, заявил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин."Доступ к цифровому кошельку может быть осуществлен через разных финансовых посредников, - то есть, разумеется, организация, физическое или юридическое лицо не будут завязаны только на той кредитной организации, которая изначально открывала ему кошелек. При прохождении определенных процедур идентификационных, при принятии на обслуживание можно будет попасть в свой же кошелек, но через другую организацию", - сказал Зимин, выступая на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности."На наш взгляд, это действительно повышает доступность, снижает, назовем его так, "платежное рабство", когда многие клиенты завязаны на структуре одной организации и не могут получать полный спектр услуг и переходить в другие институты", - добавил он.Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Концепцию цифрового рубля планируется представить общественности уже в апреле этого года.
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российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ рассказал, как цифровой рубль поможет бороться с "платежным рабством"

12:30 01.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Доступ к кошельку с цифровыми рублями будет возможен через разных финансовых посредников - это поможет бороться с "платежным рабством", когда обслуживание клиента завязано на одной кредитной организации, заявил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.
"Доступ к цифровому кошельку может быть осуществлен через разных финансовых посредников, - то есть, разумеется, организация, физическое или юридическое лицо не будут завязаны только на той кредитной организации, которая изначально открывала ему кошелек. При прохождении определенных процедур идентификационных, при принятии на обслуживание можно будет попасть в свой же кошелек, но через другую организацию", - сказал Зимин, выступая на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности.
"На наш взгляд, это действительно повышает доступность, снижает, назовем его так, "платежное рабство", когда многие клиенты завязаны на структуре одной организации и не могут получать полный спектр услуг и переходить в другие институты", - добавил он.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Концепцию цифрового рубля планируется представить общественности уже в апреле этого года.
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