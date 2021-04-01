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В Госдуму внесли проект о штрафе для нерадивых родителей
В Госдуму внесли проект о штрафе для нерадивых родителей
Государственный совет - Хасэ Адыгеи внес в Госдуму законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей для "нерадивых родителей" в случае повторного нарушениям ими... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:25
2021-04-01T17:25
2021-04-01T17:32
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Государственный совет - Хасэ Адыгеи внес в Госдуму законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей для "нерадивых родителей" в случае повторного нарушениям ими обязанностей по воспитанию детей.Изменения предлагаются в статью 5.35 КоАП.По действующему законодательству предусмотрены штрафы от 100 до 500 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов. Авторы документа отмечают, что эта мера "не является действенной для нерадивых родителей", а незначительный размер штрафа позволяет совершать данное правонарушение неоднократно."Проектом федерального закона ... предлагается увеличить размер штрафа в случае повторного совершения названного административного правонарушения от 3 тысяч до 5 тысяч рублей", - уточняется в документе.В конце 2019 года вступил в силу закон, обязывающий вносить в Госдуму законопроекты с поправками в КоАП только при наличии официального отзыва кабмина РФ. В сопроводительных документах к проекту необходимый отзыв не представлен.
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россия, штрафы, госдума рф, общество
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Государственный совет - Хасэ Адыгеи внес в Госдуму
законопроект о штрафах
до 5 тысяч рублей для "нерадивых родителей" в случае повторного нарушениям ими обязанностей по воспитанию детей.
Изменения предлагаются в статью 5.35 КоАП.
По действующему законодательству предусмотрены штрафы от 100 до 500 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов. Авторы документа отмечают, что эта мера "не является действенной для нерадивых родителей", а незначительный размер штрафа позволяет совершать данное правонарушение неоднократно.
"Проектом федерального закона ... предлагается увеличить размер штрафа в случае повторного совершения названного административного правонарушения от 3 тысяч до 5 тысяч рублей", - уточняется в документе.
В конце 2019 года вступил в силу закон, обязывающий вносить в Госдуму законопроекты с поправками в КоАП только при наличии официального отзыва кабмина РФ. В сопроводительных документах к проекту необходимый отзыв не представлен.