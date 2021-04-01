https://ria.ru/20210401/reyting-1603797787.html

Fitch повысил рейтинг Альфа-банка до инвестиционного уровня

Fitch повысил рейтинг Альфа-банка до инвестиционного уровня

Международное рейтинговое агентство FitchRatings повысило долгосрочный кредитный рейтинг (IDRs) Альфа-банка с "ВВ+" до уровня "BBВ-", прогноз по рейтингам -... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:45

2021-04-01T14:45

2021-04-01T14:45

fitch ratings

альфа-банк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152423/82/1524238223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df634cd07129bc10b8622d4d68815b08.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство FitchRatings повысило долгосрочный кредитный рейтинг (IDRs) Альфа-банка с "ВВ+" до уровня "BBВ-", прогноз по рейтингам - "стабильный", сообщает банк."Альфа-Банк — единственный российский частный банк, получивший рейтинг инвестиционного уровня. Во-первых, Fitch пересмотрело прогноз по оценке операционной среды в России с "негативного" на "стабильный". Во-вторых, рейтинг обеспечен сильной собственной кредитоспособностью банка", - говорится в сообщении.Агентство отмечает стабильное качество активов, адекватные запасы ликвидности и капитала и хорошие финансовые и операционные результаты банка по итогам непростого 2020 года. По мнению Fitch, Альфа-Банк обладает хорошими возможностями для сохранения стабильного качества активов и финансовых показателей. Вслед за повышением кредитного рейтинга Альфа-Банка был повышен кредитный рейтинг холдинговой компании ABH Financial Limited, а также рейтинги выпусков этих компаний.

https://ria.ru/20210326/otslezhivanie-1602989767.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

fitch ratings, альфа-банк, новости компаний - экономика