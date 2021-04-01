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Fitch повысил рейтинг Альфа-банка до инвестиционного уровня
Fitch повысил рейтинг Альфа-банка до инвестиционного уровня
Международное рейтинговое агентство FitchRatings повысило долгосрочный кредитный рейтинг (IDRs) Альфа-банка с "ВВ+" до уровня "BBВ-", прогноз по рейтингам -... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:45
2021-04-01T14:45
fitch ratings
альфа-банк
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство FitchRatings повысило долгосрочный кредитный рейтинг (IDRs) Альфа-банка с "ВВ+" до уровня "BBВ-", прогноз по рейтингам - "стабильный", сообщает банк."Альфа-Банк — единственный российский частный банк, получивший рейтинг инвестиционного уровня. Во-первых, Fitch пересмотрело прогноз по оценке операционной среды в России с "негативного" на "стабильный". Во-вторых, рейтинг обеспечен сильной собственной кредитоспособностью банка", - говорится в сообщении.Агентство отмечает стабильное качество активов, адекватные запасы ликвидности и капитала и хорошие финансовые и операционные результаты банка по итогам непростого 2020 года. По мнению Fitch, Альфа-Банк обладает хорошими возможностями для сохранения стабильного качества активов и финансовых показателей. Вслед за повышением кредитного рейтинга Альфа-Банка был повышен кредитный рейтинг холдинговой компании ABH Financial Limited, а также рейтинги выпусков этих компаний.
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fitch ratings, альфа-банк, новости компаний - экономика

Fitch повысил рейтинг Альфа-банка до инвестиционного уровня

14:45 01.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Альфа-банка"
Вывеска Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство FitchRatings повысило долгосрочный кредитный рейтинг (IDRs) Альфа-банка с "ВВ+" до уровня "BBВ-", прогноз по рейтингам - "стабильный", сообщает банк.
"Альфа-Банк — единственный российский частный банк, получивший рейтинг инвестиционного уровня. Во-первых, Fitch пересмотрело прогноз по оценке операционной среды в России с "негативного" на "стабильный". Во-вторых, рейтинг обеспечен сильной собственной кредитоспособностью банка", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает стабильное качество активов, адекватные запасы ликвидности и капитала и хорошие финансовые и операционные результаты банка по итогам непростого 2020 года. По мнению Fitch, Альфа-Банк обладает хорошими возможностями для сохранения стабильного качества активов и финансовых показателей.
"Высокий рейтинг Fitch – еще одно подтверждение того, что Альфа-Банк прекрасно справился с вызовами 2020 года и вышел сильнее, чем прежде. Мы первыми из российских частных банков получили высокий инвестиционный уровень рейтинга после изменения геополитического контекста в 2014 году. И это не случайно. В условиях коронакризиса Альфа-Банк опередил конкурентов и показал колоссальный прирост клиентской базы, на 2,5 миллиона новых розничных клиентов", — приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления, главного финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова.
Вслед за повышением кредитного рейтинга Альфа-Банка был повышен кредитный рейтинг холдинговой компании ABH Financial Limited, а также рейтинги выпусков этих компаний.
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Fitch RatingsАльфа-банкНовости компаний - Экономика
 
 
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