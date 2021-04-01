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Крупнейший латвийский оператор возобновил ретрансляцию Первого канала
Крупнейший латвийский оператор возобновил ретрансляцию Первого канала
Крупнейший кабельный оператор Латвии Tet в четверг возобновил трансляцию Первого Балтийского канала (ретранслятор Первого канала России), сообщила журналистам в РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T23:14
2021-04-01T23:14
2021-04-01T23:14
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РИГА, 1 апр – РИА Новости. Крупнейший кабельный оператор Латвии Tet в четверг возобновил трансляцию Первого Балтийского канала (ретранслятор Первого канала России), сообщила журналистам в четверг представитель Tet Ласма Трофимова."Tet в четверг возобновил трансляцию Первого Балтийского канала. Договоренность достигнута не с посредником, компанией Tem lv, как было раньше, а с самими создателями канала — компанией Pirmais Baltijas kanāls", - сказала Трофимова.С 1 февраля Tet прекратил ретрансляцию каналов ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Кинокомикс" из-за того, что были неясности с правами на представление интересов телеканалов в Латвии и подозрения в нарушении режима санкций ЕС.
https://ria.ru/20210401/zhurnalisty-1603875981.html
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