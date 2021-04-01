Руководство Суэцкого канала объяснило, почему Ever Given стоит на месте
"Судно остается в Большом Горьком озере, пока не завершится расследование, оно там задержано", - заявил Рабиа в интервью телеканалу al-Hayah.
По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.
По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.
Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.
Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.
На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.
На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.
Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.
Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.
Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.
Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.
Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.
Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.
"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.
Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.
Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.
Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.
Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.
Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.
По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.
Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.
На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.
Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.
Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.
Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.
"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.
Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.
Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.