Руководство Суэцкого канала объяснило, почему Ever Given стоит на месте

Руководство Суэцкого канала объяснило, почему Ever Given стоит на месте

Контейнеровоз Ever Given не сможет покинуть Суэцкий канал, пока идет расследование инцидента с его блокировкой, сообщил в ночь на четверг глава администрации... РИА Новости, 01.04.2021

КАИР, 1 апр – РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given не сможет покинуть Суэцкий канал, пока идет расследование инцидента с его блокировкой, сообщил в ночь на четверг глава администрации канала Усама Рабиа.Озеро является самой широкой точкой канала и расположено севернее места ЧП.Ранее сообщалось, что на озере предстоит тщательная проверка технического состояния судна. Тогда же управляющая тайваньская компания Evergreen определит, что делать с грузом на борту.В то же время в интервью каналу DMC Рабиа уточнил, что груз останется на судне, а в случае отказа владельцев корабля от выплаты компенсаций судно будет конфисковано.Расследование инцидента начато в среду. В составе комиссии по расследованию специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям, сообщил Рабиа.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. С 18.00 понедельника (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу

