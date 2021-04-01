https://ria.ru/20210401/putin-1603774259.html

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:51

2021-04-01T12:51

2021-04-01T12:51

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603632968_198:0:3061:1610_1920x0_80_0_0_006e63f8bd13214907f1707342eae6a1.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня запланированы несколько международных телефонных разговоров. Мы, что называется, по мере поступления информации будем вас информировать о содержании этих разговоров", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210331/razgovor-1603612786.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика