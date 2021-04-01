https://ria.ru/20210401/putin-1603774259.html
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:51
2021-04-01T12:51
2021-04-01T12:51
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня запланированы несколько международных телефонных разговоров. Мы, что называется, по мере поступления информации будем вас информировать о содержании этих разговоров", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210331/razgovor-1603612786.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика