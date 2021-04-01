https://ria.ru/20210401/ptitsy-1603857478.html

Мосприрода просит не шуметь на природе для комфортного гнездования птиц

Мосприрода просит не шуметь на природе для комфортного гнездования птиц

Мосприрода призывает соблюдать на природных территориях столицы тишину для комфортного гнездования птиц, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T18:52

2021-04-01T18:52

2021-04-01T18:52

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мосприрода

москва

общество

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Мосприрода призывает соблюдать на природных территориях столицы тишину для комфортного гнездования птиц, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что с 1 апреля по 31 июля у птиц выводково-гнездовой период.Сообщается, что шумные соседи могут сильно помешать молодой птичьей семье и новорождённым птенцам. Излишнее беспокойство может даже стать причиной отказа от гнездования у некоторых видов. Когда птицы высиживают или выкармливают птенцов, из-за шума они могут испугаться, улететь с гнезда и не вернуться. Тогда их потомство погибнет.Дополняется, что согласно статье 30 Закона "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве" с 1 апреля по 31 июля в выводково-гнездовой период запрещено ведение рубок. Ведь на начальном этапе этого периода рубки могут стать серьёзным фактором беспокойства для большинства птиц и причиной смещения сроков гнездования или даже вовсе отказа от гнездования у некоторых видов.

https://ria.ru/20210323/krasnoknizhnye-1603279631.html

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мосприрода, москва, общество