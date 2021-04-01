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Мосприрода просит не шуметь на природе для комфортного гнездования птиц
Мосприрода просит не шуметь на природе для комфортного гнездования птиц
Мосприрода призывает соблюдать на природных территориях столицы тишину для комфортного гнездования птиц, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T18:52
2021-04-01T18:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Мосприрода призывает соблюдать на природных территориях столицы тишину для комфортного гнездования птиц, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что с 1 апреля по 31 июля у птиц выводково-гнездовой период.Сообщается, что шумные соседи могут сильно помешать молодой птичьей семье и новорождённым птенцам. Излишнее беспокойство может даже стать причиной отказа от гнездования у некоторых видов. Когда птицы высиживают или выкармливают птенцов, из-за шума они могут испугаться, улететь с гнезда и не вернуться. Тогда их потомство погибнет.Дополняется, что согласно статье 30 Закона "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве" с 1 апреля по 31 июля в выводково-гнездовой период запрещено ведение рубок. Ведь на начальном этапе этого периода рубки могут стать серьёзным фактором беспокойства для большинства птиц и причиной смещения сроков гнездования или даже вовсе отказа от гнездования у некоторых видов.
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мосприрода, москва, общество

Мосприрода просит не шуметь на природе для комфортного гнездования птиц

18:52 01.04.2021
 
© РИА Новости / Устинов / Перейти в фотобанкГрачи. Архивное фото
Грачи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Устинов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Мосприрода призывает соблюдать на природных территориях столицы тишину для комфортного гнездования птиц, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что с 1 апреля по 31 июля у птиц выводково-гнездовой период.
"Первого апреля отмечается Международный день птиц. В это время пернатые начинают возвращаться из тёплых краёв, создавать пары и готовиться к выведению птенцов. Специалисты Мосприроды сообщают, что уже сейчас в Москве приступили к поискам гнездовий птицы, которые зимовали в городе: воробьи, синицы, вороны, дятлы, а также пернатые, которые недавно вернулись из тёплых стран - скворцы. Именно в эти месяцы наступает один из самых важных и сложных периодов в жизни птиц - период гнездования. Поэтому с 1 апреля на особо охраняемых природных территориях Москвы объявляется период тишины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что шумные соседи могут сильно помешать молодой птичьей семье и новорождённым птенцам. Излишнее беспокойство может даже стать причиной отказа от гнездования у некоторых видов. Когда птицы высиживают или выкармливают птенцов, из-за шума они могут испугаться, улететь с гнезда и не вернуться. Тогда их потомство погибнет.
"Правительством Москвы утверждены экологические требования к уровню шума на особо охраняемых природных территориях. В зависимости от зонирования в пределах одной территории значение уровня шума может быть различным. Так, например, в заповедных участках московских природных парков уровень звука не должен превышать 50-65 дБА, что соответствует негромкому разговору двух людей", - говорится в сообщении.
Дополняется, что согласно статье 30 Закона "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве" с 1 апреля по 31 июля в выводково-гнездовой период запрещено ведение рубок. Ведь на начальном этапе этого периода рубки могут стать серьёзным фактором беспокойства для большинства птиц и причиной смещения сроков гнездования или даже вовсе отказа от гнездования у некоторых видов.
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