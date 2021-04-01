Мосприрода просит не шуметь на природе для комфортного гнездования птиц
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Мосприрода призывает соблюдать на природных территориях столицы тишину для комфортного гнездования птиц, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что с 1 апреля по 31 июля у птиц выводково-гнездовой период.
"Первого апреля отмечается Международный день птиц. В это время пернатые начинают возвращаться из тёплых краёв, создавать пары и готовиться к выведению птенцов. Специалисты Мосприроды сообщают, что уже сейчас в Москве приступили к поискам гнездовий птицы, которые зимовали в городе: воробьи, синицы, вороны, дятлы, а также пернатые, которые недавно вернулись из тёплых стран - скворцы. Именно в эти месяцы наступает один из самых важных и сложных периодов в жизни птиц - период гнездования. Поэтому с 1 апреля на особо охраняемых природных территориях Москвы объявляется период тишины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что шумные соседи могут сильно помешать молодой птичьей семье и новорождённым птенцам. Излишнее беспокойство может даже стать причиной отказа от гнездования у некоторых видов. Когда птицы высиживают или выкармливают птенцов, из-за шума они могут испугаться, улететь с гнезда и не вернуться. Тогда их потомство погибнет.
"Правительством Москвы утверждены экологические требования к уровню шума на особо охраняемых природных территориях. В зависимости от зонирования в пределах одной территории значение уровня шума может быть различным. Так, например, в заповедных участках московских природных парков уровень звука не должен превышать 50-65 дБА, что соответствует негромкому разговору двух людей", - говорится в сообщении.
Дополняется, что согласно статье 30 Закона "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве" с 1 апреля по 31 июля в выводково-гнездовой период запрещено ведение рубок. Ведь на начальном этапе этого периода рубки могут стать серьёзным фактором беспокойства для большинства птиц и причиной смещения сроков гнездования или даже вовсе отказа от гнездования у некоторых видов.