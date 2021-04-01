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Международный день птиц

Международный день птиц

1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day), который приурочен к началу их возвращения с мест зимовок. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T03:11

2021-04-01T03:11

2021-04-01T03:11

международный день птиц

справки

в мире

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1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day), который приурочен к началу их возвращения с мест зимовок.Цель праздника – сохранение видового разнообразия и численности птиц.Еще в начале XX века, 19 марта 1902 года, была принята "Международная конвенция об охране птиц, полезных в сельском хозяйстве", которую подписали более десяти государств. Она вступила в силу 12 декабря 1905 года. 18 октября 1950 года в Париже была подписана "Международная конвенция об охране птиц", заменившая предыдущий документ для большей части государств-участников. Сам же День птиц связывают с детским праздником, устроенным в 1894 году учителем из маленького американского города Ойл-Сити Чарльзом Бэбкоком (Charles Babcock). Его поддержала газета "Питсбуpгская телегpафная хpоника", начавшая активно популяризовать праздник. Более того, газета организовала специальный клуб-музей по охране птиц для школьников. Вскоре День птиц стал широко проводиться как народный праздник во всех штатах страны.Идея проведения Дня птиц нашла поддержку и в России. В нашей стране охрана птиц была организована еще во времена царской России, и к началу XX века этим делом занималось уже несколько десятков организаций. В их числе – орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений, постоянная природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе, Российское общество покровительства животным, основанное в 1865 году. В городах открывались и детские организации – так называемые Майские союзы для изучения и защиты птиц. Они создавались на базе школ и объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших на головных уборах эмблему – летящую ласточку. В 1910 году школьный учитель Петр Бузук в селе Хортица основал первое в стране Общество охранителей природы, символом которого стало птичье гнездо. Участники общества подкармливали птиц и развешивали для них гнездовья. После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили свое существование, но идею охраны птиц подхватили юннатские организации. Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд юннатов, на котором преподаватель Центральной биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить День птиц. С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник. В 1927 году День птиц прошел во всех районах Москвы, в нем приняло участие около пяти тысяч ребят. В 1928 году количество участников достигло 65 тысяч, они развесили более 15 тысяч скворечников.Ежегодное празднование Дня птиц оборвала война, но в 1948 году движение возродилось. Праздник набрал еще больший размах, в 1953 году к участию в нем было привлечено пять миллионов школьников. Но уже к 1960-1970-м годам празднование Дня птиц снова сошло на нет. Возродился праздник в 1999 году – благодаря Союзу охраны птиц России, основанному в 1993 году. Орнитологи предупреждают: если исчезнут птицы, наступит экологическая катастрофа, и ее последствия для человека могут быть непредсказуемыми. По их мнению, истребление нанесет невосполнимый ущерб биологическому разнообразию.Показателем неблагополучного положения с птицами может служить количество видов, занесенных в Красные книги различных уровней. Из примерно 10 тысяч видов птиц мировой фауны в Красный список Международного союза охраны природы занесено более 1200 видов, или каждый восьмой вид птиц нашей планеты. В Красную книгу России занесено 127 видов птиц. Это означает, что под угрозой находится каждый шестой вид птиц России (в России около 790 видов птиц). Обновленный перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, был утвержден Министерством природных ресурсов и экологии в апреле 2020 года Впервые в Красную книгу страны были занесены 29 видов птиц, среди которых чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник, малый веретенник и другие. Вместе с тем, некоторые виды – краеареальные или те, чье состояние больше не внушает опасений (пестролицый буревестник, красноногий погоныш, рогатая камышница, ходулочник, рыжебрюхий дятел, средний пестрый дятел, серый сорокопут и др.) – выведены из Красной книги РФ; эти виды, в случае необходимости, будут продолжать охраняться на уровне субъектов РФ. Союз охраны птиц России ежегодно избирает "Птицу года". Этот титул может получить вид или систематическая группа птиц, распространенная на большей части территории России, легко узнаваемая и нуждающаяся во внимании и помощи человека. Кампания "Птица года" помогает напомнить нашим соотечественникам о проблемах охраны живой природы.Выбранная птица оказывается в "своем году" в центре общего внимания. Идет всенародный сбор данных о ее численности и распространении, люди помогают решать ее проблемы. Участники акции своим творчеством пропагандируют красоту этой птицы и рассказывают об уязвимости живого мира.Птицей-символом 2021 года стал кобчик – вид хищных птиц рода соколов. Он "сменил" на почетном посту серого журавля, носившего этот титул в 2020 году.Сокол-кобчик (Falco vespertinus), по мнению орнитологов, – самый мелкий дневной пернатый хищник России. Состояние популяции кобчиков вызывает у ученых тревогу – численность их в Европейской России составляет около 20 тысяч пар и неуклонно снижается. Во многих регионах кобчик занесен в Красные книги.В оперении взрослого самца-кобчика – темно-пепельно-серые тона на спине и крыльях, которые оттеняются кирпично-красным цветом низа брюшка и "красными штанами" – яркими перьями на ногах. У самок окраска более скромная – охристо-серая с продольными пестринами на животе. Голову украшает изящная темная "маска", переходящая в темный "ус".Кобчик – неутомимый охотник. Но маленькие – меньше голубя – размеры и довольно слабый и короткий клюв не позволяют ему убивать крупную добычу. Основа его рациона – крупные насекомые: саранча, жуки, кузнечики, бабочки, стрекозы, пчелы и осы.У кобчика хорошая координация движений, позволяющая ловить даже очень мелкую добычу и в воздухе, и с земли.Кобчики часто селятся колониями, насчитывающими от десятков до сотен пар. Это птицы с высокоразвитой социальной системой – если опасность грозит кладке или птенцам, то все взрослые птицы будут отважно защищать своих. Кобчики – очень ответственные родители. Самец никогда не бросит самку, сидящую на яйцах или воспитывающую птенцов. Он будет ловить столько добычи, сколько будет нужно семейству.Ареал обитания кобчиков огромен – от европейских стран до Казахстана, Урала, Западной Сибири.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день птиц, справки, в мире