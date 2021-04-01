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В России выбрали птицу года
В России выбрали птицу года
Самый маленький сокол России был назван птицей года России, сообщила в четверг председатель бюро Центрального совета Союза охраны птиц России (СОПР) Полина... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:15
2021-04-01T14:33
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Самый маленький сокол России был назван птицей года России, сообщила в четверг председатель бюро Центрального совета Союза охраны птиц России (СОПР) Полина Полежанкина."В этом году птицей года является кобчик… Это отряд соколообразных. Это самый мелкий сокол у нас, в России", - сказала Полежанкина.Она пояснила, что численность кобчика существенно снизилась в России. В прошлом году он был внесен в Красную Книгу России. Ученые отмечают разные причины сокращения популяции кобчика, которые необходимо изучать и уточнять.Как уточняется в Красной книге России, по своим размерам кобчик чуть меньше голубя. В отличие от "городского жителя", кобчик намного изящнее во время полета. Длина тела – 25-35 сантиметров. Размах крыльев составляет около 50-70 сантиметров. Вес птицы не превышает 0,2 килограммов. Кобчик – хищное существо, но крупную дичь он убивать не может из-за маленького клюва.
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общество

В России выбрали птицу года

14:15 01.04.2021 (обновлено: 14:33 01.04.2021)
 
© Pixabay / jamesp9404 Кобчик
Кобчик - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Pixabay / jamesp9404
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Самый маленький сокол России был назван птицей года России, сообщила в четверг председатель бюро Центрального совета Союза охраны птиц России (СОПР) Полина Полежанкина.
"В этом году птицей года является кобчик… Это отряд соколообразных. Это самый мелкий сокол у нас, в России", - сказала Полежанкина.
© Pixabay / glacika56Кобчик
Кобчик - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Pixabay / glacika56
Кобчик
Она пояснила, что численность кобчика существенно снизилась в России. В прошлом году он был внесен в Красную Книгу России. Ученые отмечают разные причины сокращения популяции кобчика, которые необходимо изучать и уточнять.
Как уточняется в Красной книге России, по своим размерам кобчик чуть меньше голубя. В отличие от "городского жителя", кобчик намного изящнее во время полета. Длина тела – 25-35 сантиметров. Размах крыльев составляет около 50-70 сантиметров. Вес птицы не превышает 0,2 килограммов. Кобчик – хищное существо, но крупную дичь он убивать не может из-за маленького клюва.
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