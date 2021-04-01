https://ria.ru/20210401/provokatsii-1603882274.html
Польша отвергла обвинения в провокациях возле "Северного потока — 2"
Польша отвергла обвинения в провокациях возле "Северного потока — 2"
Вооруженные силы Польши не устраивают провокации на Балтике, с таким утверждением выступило Оперативное командование польских вооруженных сил. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-01T23:57
2021-04-01T23:57
2021-04-02T02:12
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
польша
в мире
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ВАРШАВА 1 апр РИА Новости. Вооруженные силы Польши не устраивают провокации на Балтике, с таким утверждением выступило Оперативное командование польских вооруженных сил.Ранее оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что в районе прокладки трубопровода активизировались иностранные военные, включая ВМС и ВВС Польши. В компании считают происходящее провокациями, которые представляют опасность для реализации проекта.Оперативное командование польских вооруженных сил на своей странице в Twitter в ответ заявило, что ВМС страны "не ведут никакой провокационной деятельности" и соблюдают международное право. В то же время в Варшаве признали факт выполнения регулярных патрульных и разведывательных рейсов на Балтике.
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Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2"
Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2"
2021-04-01T23:57
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, польша, в мире
Польша отвергла обвинения в провокациях возле "Северного потока — 2"
ВАРШАВА 1 апр РИА Новости. Вооруженные силы Польши не устраивают провокации на Балтике, с таким утверждением выступило Оперативное командование польских вооруженных сил.
2021-04-01T23:57
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