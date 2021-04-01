https://ria.ru/20210401/proverka-1603875439.html

Байдена проверяют на COVID-19 каждые две недели

Байдена проверяют на COVID-19 каждые две недели

Президента США Джо Байдена проверяют на коронавирус каждые две недели, очередной тест COVID-19 у него не обнаружил, сообщила в четверг на брифинге... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T21:28

2021-04-01T21:28

2021-04-01T21:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президента США Джо Байдена проверяют на коронавирус каждые две недели, очередной тест COVID-19 у него не обнаружил, сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."В рамках данного нами обещания об открытости, хочу сообщить, что на этой неделе президент сдал тест на COVID-19, (вирус) COVID-19 обнаружен не был", - сказала Псаки на брифинге. По ее словам, президент сдает анализ на коронавирус каждые две недели.Байден в декабре и январе публично сделал обе прививки от коронавируса. В соответствии с его обещанием, вакцина будет доступна для 90% взрослого населения США уже в течение нескольких недель. Сейчас, по имеющимся данным, полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 50 миллионов американцев, это более 15% населения.По данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 30,485 миллиона человек, более 552 тысяч скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/bayden-1603817052.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, джо байден, сша, в мире