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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/proverka-1603875439.html
Байдена проверяют на COVID-19 каждые две недели
Байдена проверяют на COVID-19 каждые две недели
Президента США Джо Байдена проверяют на коронавирус каждые две недели, очередной тест COVID-19 у него не обнаружил, сообщила в четверг на брифинге... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T21:28
2021-04-01T21:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президента США Джо Байдена проверяют на коронавирус каждые две недели, очередной тест COVID-19 у него не обнаружил, сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."В рамках данного нами обещания об открытости, хочу сообщить, что на этой неделе президент сдал тест на COVID-19, (вирус) COVID-19 обнаружен не был", - сказала Псаки на брифинге. По ее словам, президент сдает анализ на коронавирус каждые две недели.Байден в декабре и январе публично сделал обе прививки от коронавируса. В соответствии с его обещанием, вакцина будет доступна для 90% взрослого населения США уже в течение нескольких недель. Сейчас, по имеющимся данным, полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 50 миллионов американцев, это более 15% населения.По данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 30,485 миллиона человек, более 552 тысяч скончались.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, джо байден, сша, в мире

Байдена проверяют на COVID-19 каждые две недели

21:28 01.04.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президента США Джо Байдена проверяют на коронавирус каждые две недели, очередной тест COVID-19 у него не обнаружил, сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"В рамках данного нами обещания об открытости, хочу сообщить, что на этой неделе президент сдал тест на COVID-19, (вирус) COVID-19 обнаружен не был", - сказала Псаки на брифинге. По ее словам, президент сдает анализ на коронавирус каждые две недели.
Байден в декабре и январе публично сделал обе прививки от коронавируса. В соответствии с его обещанием, вакцина будет доступна для 90% взрослого населения США уже в течение нескольких недель. Сейчас, по имеющимся данным, полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 50 миллионов американцев, это более 15% населения.
По данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 30,485 миллиона человек, более 552 тысяч скончались.
Президент США Джо Байден перед вылетом в Джорджию - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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