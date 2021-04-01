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Байдена проверяют на COVID-19 каждые две недели
Байдена проверяют на COVID-19 каждые две недели
Президента США Джо Байдена проверяют на коронавирус каждые две недели, очередной тест COVID-19 у него не обнаружил, сообщила в четверг на брифинге... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T21:28
2021-04-01T21:28
2021-04-01T21:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президента США Джо Байдена проверяют на коронавирус каждые две недели, очередной тест COVID-19 у него не обнаружил, сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."В рамках данного нами обещания об открытости, хочу сообщить, что на этой неделе президент сдал тест на COVID-19, (вирус) COVID-19 обнаружен не был", - сказала Псаки на брифинге. По ее словам, президент сдает анализ на коронавирус каждые две недели.Байден в декабре и январе публично сделал обе прививки от коронавируса. В соответствии с его обещанием, вакцина будет доступна для 90% взрослого населения США уже в течение нескольких недель. Сейчас, по имеющимся данным, полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 50 миллионов американцев, это более 15% населения.По данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 30,485 миллиона человек, более 552 тысяч скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20210401/bayden-1603817052.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, джо байден, сша, в мире