Киев выразил протест из-за военного призыва в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВыдача формы призывникам в сборном пункте военного комиссариата Севастополя
КИЕВ, 1 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с кампанией по призыву в Вооруженные силы России в Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
В России в четверг стартовал весенний призыв на военную службу.
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"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против совершения Российской Федерацией военного преступления - призыва граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, на службу в Вооруженных силах РФ", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
Также во внешнеполитическом ведомстве Украины призвали международное сообщество дать действиям России "соответствующую оценку" и усилить политико-дипломатическое давление на нее.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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