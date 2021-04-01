https://ria.ru/20210401/protest-1603880622.html

Киев выразил протест из-за военного призыва в Крыму

Киев выразил протест из-за военного призыва в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с кампанией по призыву в Вооруженные силы России в Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T23:06

2021-04-01T23:06

2021-04-01T23:06

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севастополь

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КИЕВ, 1 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с кампанией по призыву в Вооруженные силы России в Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.В России в четверг стартовал весенний призыв на военную службу."Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против совершения Российской Федерацией военного преступления - призыва граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, на службу в Вооруженных силах РФ", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.Также во внешнеполитическом ведомстве Украины призвали международное сообщество дать действиям России "соответствующую оценку" и усилить политико-дипломатическое давление на нее.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/prizyv-1603307120.html

https://ria.ru/20210401/prizyv-1603427205.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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