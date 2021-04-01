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Киев выразил протест из-за военного призыва в Крыму
Киев выразил протест из-за военного призыва в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с кампанией по призыву в Вооруженные силы России в Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T23:06
2021-04-01T23:06
россия
мид украины
республика крым
севастополь
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в мире
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КИЕВ, 1 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с кампанией по призыву в Вооруженные силы России в Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.В России в четверг стартовал весенний призыв на военную службу."Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против совершения Российской Федерацией военного преступления - призыва граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, на службу в Вооруженных силах РФ", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.Также во внешнеполитическом ведомстве Украины призвали международное сообщество дать действиям России "соответствующую оценку" и усилить политико-дипломатическое давление на нее.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210329/prizyv-1603307120.html
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россия, мид украины, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Киев выразил протест из-за военного призыва в Крыму

23:06 01.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВыдача формы призывникам в сборном пункте военного комиссариата Севастополя
Выдача формы призывникам в сборном пункте военного комиссариата Севастополя - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 1 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с кампанией по призыву в Вооруженные силы России в Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
В России в четверг стартовал весенний призыв на военную службу.
Отправка первых новобранцев весеннего призыва в Вооруженные Силы из Краснодарского края на железнодорожном вокзале Краснодар-1 - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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Путин подписал указ о весеннем призыве
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против совершения Российской Федерацией военного преступления - призыва граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, на службу в Вооруженных силах РФ", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
Также во внешнеполитическом ведомстве Украины призвали международное сообщество дать действиям России "соответствующую оценку" и усилить политико-дипломатическое давление на нее.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в Североморске - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 03:10
Призыв на военную службу в России
 
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