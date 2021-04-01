https://ria.ru/20210401/protest-1603772862.html

Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами

Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами

Посольство Украины направило РФ ноту протеста в связи с якобы появлением в Москве плакатов "оскорбительного характера" с лицами украинских дипломатов, сообщила... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:44

2021-04-01T12:44

2021-04-01T12:44

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КИЕВ, 1 апр – РИА Новости. Посольство Украины направило РФ ноту протеста в связи с якобы появлением в Москве плакатов "оскорбительного характера" с лицами украинских дипломатов, сообщила в четверг пресс-служба украинского МИД.Плакаты с лицами украинских дипломатов появились в Москве в ночь на 31 марта, передало ранее агентство УНИАН. Отмечалось, что рядом с фотографиями дипломатов на плакатах были подписи: "Крым – это Россия"."Тридцатого и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания посольства Украины в РФ плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному автомобилю украинской дипмиссии, который находился на стоянке в городе. Посольство Украины в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с указанной антиукраинской акцией", - говорится в сообщении на сайте МИД.Также во внешнеполитическом ведомстве потребовали от РФ принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности."Министерство иностранных дел Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств", - добавили в МИД.В середине марта возле якобы мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии признают Крым украинским, сообщало издание "Украинская правда". Тогда МИД РФ также направил Украине ноту протеста.

https://ria.ru/20210331/vinovnye-1603654535.html

https://ria.ru/20210330/krym-1603472139.html

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мид украины, москва, киев, украина, в мире