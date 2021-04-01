https://ria.ru/20210401/protest-1603756416.html

Германия отклонила протест экологов из-за укладки "Северного потока — 2"

Германия отклонила протест экологов из-за укладки "Северного потока — 2"

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:28

2021-04-01T11:28

2021-04-01T12:50

северный поток — 2

германия

в мире

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БЕРЛИН, 1 апр — РИА Новости. Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку трубопровода "Северный поток — 2".В январе Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU опротестовали решение немецкого регулятора, который разрешил прокладку газопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километра с сентября по май 2021 года.Оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — ранее заявила, что проложены уже 2339 километров труб из общих 2460. Проект реализован на 95 процентов.Работы ведутся в водах Дании и Германии. Планируется задействовать два судна — баржу "Фортуна", которая уже достраивает свой участок в датских водах, и укладчик "Академик Черский", который недавно прибыл к месту достройки."Северный поток — 2" предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в проекте, прокладку труб приостановили до декабря 2020-го.Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 26 марта сообщил, что работы закончат в этом году.

https://ria.ru/20210331/potok-1603671114.html

германия

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северный поток — 2, германия, в мире