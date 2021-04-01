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Германия отклонила протест экологов из-за укладки "Северного потока — 2"
Германия отклонила протест экологов из-за укладки "Северного потока — 2"
Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:28
2021-04-01T11:28
2021-04-01T12:50
северный поток — 2
германия
в мире
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БЕРЛИН, 1 апр — РИА Новости. Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку трубопровода "Северный поток — 2".В январе Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU опротестовали решение немецкого регулятора, который разрешил прокладку газопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километра с сентября по май 2021 года.Оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — ранее заявила, что проложены уже 2339 километров труб из общих 2460. Проект реализован на 95 процентов.Работы ведутся в водах Дании и Германии. Планируется задействовать два судна — баржу "Фортуна", которая уже достраивает свой участок в датских водах, и укладчик "Академик Черский", который недавно прибыл к месту достройки."Северный поток — 2" предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в проекте, прокладку труб приостановили до декабря 2020-го.Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 26 марта сообщил, что работы закончат в этом году.
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северный поток — 2, германия, в мире
БЕРЛИН, 1 апр — РИА Новости.
Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии
(BSH) отклонило протест двух экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку трубопровода "Северный поток — 2
".
В январе Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU опротестовали решение немецкого регулятора, который разрешил прокладку газопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километра с сентября по май 2021 года.
"После оценки сомнений, выраженных в протестах (заявителей), и новой всеобъемлющей экологической и природоохранной проверки выданное ранее разрешение остается законным", — говорится в заявлении BSH.
Оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — ранее заявила, что проложены уже 2339 километров труб из общих 2460. Проект реализован на 95 процентов.
Работы ведутся в водах Дании и Германии. Планируется задействовать два судна — баржу "Фортуна", которая уже достраивает свой участок в датских водах, и укладчик "Академик Черский", который недавно прибыл к месту достройки.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море
до Германии
. После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в проекте, прокладку труб приостановили до декабря 2020-го.
Глава совета директоров "Газпрома
" Виктор Зубков
26 марта сообщил, что работы закончат в этом году.