https://ria.ru/20210401/proekt-1603838966.html

Дерипаска нашел в России альтернативу Суэцкому каналу

Дерипаска нашел в России альтернативу Суэцкому каналу

Миллиардер Олег Дерипаска назвал инфраструктурный проект в России, который мог бы стать альтернативой Суэцкому каналу. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:30

2021-04-01T17:30

2021-04-01T18:53

суэцкий канал

ржд

олег дерипаска

европа

азия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_851ef80c7298a7e74fff3cc236a35ecc.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска назвал инфраструктурный проект в России, который мог бы стать альтернативой Суэцкому каналу.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров на прошлой неделе направлялся из Китая в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. С 19:00 мск понедельника навигация по каналу возобновилась."Китай за январь-февраль в два раза увеличил перевозки грузов по железной дороге через Россию и Азию: растущие цены и долгая доставка морем вынуждают Пекин наращивать перевозки по рельсам. Недавнее ЧП в Суэцком канале лишь укрепило мировое сообщество во мнении, что необходимо развивать железнодорожное направление перевозки грузов из Азии в Европу", — написал он в телеграм-канале.По его словам, в России есть несколько проектов, которые могли бы стать альтернативой этому популярному маршруту, наиболее важным из которых является модернизация Транссибирской магистрали.Миллиардер выразил надежду на то, что ситуация в Суэцком канале позволит РЖД взглянуть на транзитные перевозки иначе."Самая очевидная и экономически оправданная цель — дать России возможность развиться в важнейший хаб, полноценное связующее звено между Европой и Азией", — уверен бизнесмен.Он напомнил о том, что предлагаемая им ранее идея реконструкции ведущих железнодорожных путей — так называемый Сибирский кедровый тракт — мог бы стать конкурентной альтернативой новому китайскому "Шелковому пути". По его мнению, необходимо сделать эту инициативу нацпроектом.Ранее в РЖД заявили, что компания видит постоянный приток новых клиентов с заказами на транзитные перевозки в контейнерах не только на фоне ситуации в Суэцком канале. Там добавляли, что готовы к росту объемов и будут развивать необходимые для этого сервисы.РЖД с апреля 2020 года, начала пандемии, фиксируют кратный рост объемов транзита контейнеров по маршруту Китай — Европа — Китай. Средняя скорость доставки контейнеров на основных направлениях составляет в среднем 1100-1200 километров в сутки с учетом прохождения всех границ. По данным РЖД, это гораздо выше, чем у морского транспорта, выше, чем у автотранспорта, и сопоставимо с авиацией — с учетом первой и последней мили, всех операций по обработке контейнеров на терминалах. Кроме того, отмечали в РЖД, обеспечивается стабильная тарифная политика: ставки на контейнерный транзит по сети РЖД не повышались с 2011 года.

https://ria.ru/20210331/uscherb-1603718172.html

суэцкий канал

европа

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суэцкий канал, ржд, олег дерипаска, европа, азия, экономика