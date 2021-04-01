В Ленинском округе Подмосковья реализуется проект ликвидации пробок
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиВ Ленинском округе Подмосковья реализуется проект ликвидации пробок
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В рамках проекта по ликвидации пробок в Ленинском округе Подмосковья расширена проезжая часть и оптимизирована работа светофоров на пересечении Расторгуевского шоссе с улицей Крымская у ЖК "Восточное Бутово" и на выезде из ЖК "Пригород Лесное", что позволило значительно сократить время выезда из ЖК в утренний час пик, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
"По поручению губернатора области Андрея Воробьева в Ленинском округе для сокращения пробок и обеспечения транспортной доступности выполнены локальные мероприятия. Обустроена выделенная полоса для выезда общественного транспорта из ЖК "Пригород Лесное", а для выезда из ЖК "Восточное Бутово" устроены переходно-скоростные полосы. Позитивные изменения ощутили более 21 тыс жителей: время выезда из ЖК "Пригород Лесное" сократилось с 30 до 5 минут, а из ЖК "Восточное Бутово" – с 30 до 7 минут", - привели слова Гержика в пресс-службе облправительства.
Выделенная полоса для общественного транспорта обустроена рядом с ТЦ "Волна" застройщиком жилого комплекса ГК "Самолёт". Также в целях обеспечения безопасности на Володарском шоссе установили светофор и комплекс фотовидеофиксации.
В микрорайоне "Восточное Бутово" вдоль Расторгуевского шоссе (пересечение с улицей Крымская) обустроены переходно-скоростные полосы, которые позволили обеспечить беспрепятственный правоповоротный въезд и выезд на территорию жилого комплекса, а также разгрузить прямой ход по Расторгуевскому шоссе в сторону Варшавского шоссе. Движение на этом участке открыто 29 марта.
"Мы продолжим мониторить ситуацию на данных участках, при необходимости будем регулировать режимы работы светофорных объектов. Первые "узлы" развязаны. Впереди – большая работа по реконструкции Володарского шоссе, которая позволит решить транспортную проблему для жителей населенных пунктов, расположенных вдоль всей трассы", – приводятся в сообщении словаврип главы Ленинского городского округа Дмитрия Абаренова.