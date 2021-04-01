https://ria.ru/20210401/proekt-1603764784.html

В Ленинском округе Подмосковья реализуется проект ликвидации пробок

В Ленинском округе Подмосковья реализуется проект ликвидации пробок

В рамках проекта по ликвидации пробок в Ленинском округе Подмосковья расширена проезжая часть и оптимизирована работа светофоров на пересечении Расторгуевского... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:19

2021-04-01T12:19

2021-04-01T12:19

новости подмосковья

алексей гержик

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В рамках проекта по ликвидации пробок в Ленинском округе Подмосковья расширена проезжая часть и оптимизирована работа светофоров на пересечении Расторгуевского шоссе с улицей Крымская у ЖК "Восточное Бутово" и на выезде из ЖК "Пригород Лесное", что позволило значительно сократить время выезда из ЖК в утренний час пик, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.Выделенная полоса для общественного транспорта обустроена рядом с ТЦ "Волна" застройщиком жилого комплекса ГК "Самолёт". Также в целях обеспечения безопасности на Володарском шоссе установили светофор и комплекс фотовидеофиксации.В микрорайоне "Восточное Бутово" вдоль Расторгуевского шоссе (пересечение с улицей Крымская) обустроены переходно-скоростные полосы, которые позволили обеспечить беспрепятственный правоповоротный въезд и выезд на территорию жилого комплекса, а также разгрузить прямой ход по Расторгуевскому шоссе в сторону Варшавского шоссе. Движение на этом участке открыто 29 марта.

https://ria.ru/20210331/nedvizhimost-1603602532.html

московская область (подмосковье)

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алексей гержик, московская область (подмосковье)