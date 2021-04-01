https://ria.ru/20210401/prizyv-1603733915.html

Призывников начнут отправлять к местам службы с 15 апреля

Призывников начнут отправлять к местам службы с 15 апреля

Первые отправки призывников к местам прохождения военной службы начнутся с 15 апреля, сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T09:10

2021-04-01T09:10

2021-04-01T10:29

россия

центральный военный округ

безопасность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Первые отправки призывников к местам прохождения военной службы начнутся с 15 апреля, сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков."Призывные комиссии на территории Урала, Поволжья, Сибири сегодня начали свою работу. Вызов граждан в военные комиссариаты на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет производиться исключительно через вручение повесток и никак иначе. Первые отправки граждан к местам прохождения военной службы спланированы с 15 апреля 2021 года", - заявил Линьков.В пресс-службе ЦВО уточнили, что для отправки молодых людей к местам службы в соединениях и воинских частях Восточного и Западного военных округов будет сформировано 14 воинских эшелонов. Всего воинскими эшелонами планируется перевести около 8,5 тысячи человек, воздушными судами военно-транспортной и гражданской авиации - около 1,5 тысячи человек.Доставка к местам прохождения военной службы будет проходить в отдельных арендованных вагонах, в которых будут проводиться все необходимые дезинфекционные мероприятия.

https://ria.ru/20210401/prizyv-1603427205.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный военный округ, безопасность