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Призывников начнут отправлять к местам службы с 15 апреля
Призывников начнут отправлять к местам службы с 15 апреля
Первые отправки призывников к местам прохождения военной службы начнутся с 15 апреля, сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:10
2021-04-01T09:10
2021-04-01T10:29
россия
центральный военный округ
безопасность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Первые отправки призывников к местам прохождения военной службы начнутся с 15 апреля, сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков."Призывные комиссии на территории Урала, Поволжья, Сибири сегодня начали свою работу. Вызов граждан в военные комиссариаты на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет производиться исключительно через вручение повесток и никак иначе. Первые отправки граждан к местам прохождения военной службы спланированы с 15 апреля 2021 года", - заявил Линьков.В пресс-службе ЦВО уточнили, что для отправки молодых людей к местам службы в соединениях и воинских частях Восточного и Западного военных округов будет сформировано 14 воинских эшелонов. Всего воинскими эшелонами планируется перевести около 8,5 тысячи человек, воздушными судами военно-транспортной и гражданской авиации - около 1,5 тысячи человек.Доставка к местам прохождения военной службы будет проходить в отдельных арендованных вагонах, в которых будут проводиться все необходимые дезинфекционные мероприятия.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, центральный военный округ, безопасность
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости.
Первые отправки призывников к местам прохождения военной службы начнутся с 15 апреля, сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО
) генерал-майор Александр Линьков.
"Призывные комиссии на территории Урала, Поволжья, Сибири сегодня начали свою работу. Вызов граждан в военные комиссариаты на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет производиться исключительно через вручение повесток и никак иначе. Первые отправки граждан к местам прохождения военной службы спланированы с 15 апреля 2021 года", - заявил Линьков.
В пресс-службе ЦВО уточнили, что для отправки молодых людей к местам службы в соединениях и воинских частях Восточного и Западного военных округов будет сформировано 14 воинских эшелонов. Всего воинскими эшелонами планируется перевести около 8,5 тысячи человек, воздушными судами военно-транспортной и гражданской авиации - около 1,5 тысячи человек.
Доставка к местам прохождения военной службы будет проходить в отдельных арендованных вагонах, в которых будут проводиться все необходимые дезинфекционные мероприятия.