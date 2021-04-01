https://ria.ru/20210401/privivki-1603719097.html

Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки

Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки

19 не вырабатываются антитела, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T02:16

2021-04-01T02:16

2021-04-01T02:16

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

георгий викулов

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Какие методы профилактики можно использовать, если после прививки от COVID-19 не вырабатываются антитела, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов. Врач предупредил, что антитела не всегда появляются сразу после вакцинации, а иногда их просто не выявляют из-за некорректной системы тестирования. Поэтому нужно через 2–4 недели еще раз посмотреть на динамику выработки антител. Они могут образоваться с опозданием, но могут и совсем не появиться. По его словам, процесс выработки антител, сроки их появления и характер иммунного ответа организма предопределяются множеством факторов, которые нужно учитывать в каждом конкретном случае. Сделать это может только специалист. "Сам человек не может осуществить интерпретацию анализов, для этого есть специалист, который занимается индивидуальной расшифровкой. Это, прежде всего, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, кто осуществляет вакцинацию", – пояснил Викулов.Если же результаты покажут, что у пациента действительно не вырабатываются антитела, ему порекомендуют другие методы профилактики. Они могут быть медикаментозные и немедикаментозные, отметил врач. "Существует перечень препаратов иммунотропной направленности. Существуют рекомендации по предотвращению различных инфекций, рекомендации по укреплению иммунной системы разными способами – с применением адаптогенов, с применением правильно подобранных доз витаминов. Немедикаментозная профилактика – умеренная физическая нагрузка, физиотерапевтическое воздействие, регуляция циркадных ритмов (биологических процессов в организме в течение дня. – Прим. ред.)", – сказал Викулов.

https://ria.ru/20210313/kovid-1600996928.html

https://ria.ru/20210303/antitela-1599695918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, георгий викулов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество