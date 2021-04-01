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Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
19 не вырабатываются антитела, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T02:16
2021-04-01T02:16
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
георгий викулов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Какие методы профилактики можно использовать, если после прививки от COVID-19 не вырабатываются антитела, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов. Врач предупредил, что антитела не всегда появляются сразу после вакцинации, а иногда их просто не выявляют из-за некорректной системы тестирования. Поэтому нужно через 2–4 недели еще раз посмотреть на динамику выработки антител. Они могут образоваться с опозданием, но могут и совсем не появиться. По его словам, процесс выработки антител, сроки их появления и характер иммунного ответа организма предопределяются множеством факторов, которые нужно учитывать в каждом конкретном случае. Сделать это может только специалист. "Сам человек не может осуществить интерпретацию анализов, для этого есть специалист, который занимается индивидуальной расшифровкой. Это, прежде всего, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, кто осуществляет вакцинацию", – пояснил Викулов.Если же результаты покажут, что у пациента действительно не вырабатываются антитела, ему порекомендуют другие методы профилактики. Они могут быть медикаментозные и немедикаментозные, отметил врач. "Существует перечень препаратов иммунотропной направленности. Существуют рекомендации по предотвращению различных инфекций, рекомендации по укреплению иммунной системы разными способами – с применением адаптогенов, с применением правильно подобранных доз витаминов. Немедикаментозная профилактика – умеренная физическая нагрузка, физиотерапевтическое воздействие, регуляция циркадных ритмов (биологических процессов в организме в течение дня. – Прим. ред.)", – сказал Викулов.
https://ria.ru/20210313/kovid-1600996928.html
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вакцинация россиян от covid-19, георгий викулов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки

02:16 01.04.2021
 
© РИА Новости / Министерство связи и информации Венесуэлы / Перейти в фотобанкВакцина
Вакцина - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Министерство связи и информации Венесуэлы
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Какие методы профилактики можно использовать, если после прививки от COVID-19 не вырабатываются антитела, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
Врач предупредил, что антитела не всегда появляются сразу после вакцинации, а иногда их просто не выявляют из-за некорректной системы тестирования. Поэтому нужно через 2–4 недели еще раз посмотреть на динамику выработки антител. Они могут образоваться с опозданием, но могут и совсем не появиться.
"Есть данные, что в отношении инфекции SARS-CoV-2 от 10% до 20% людей не будут вырабатывать антитела. Пока что это предварительные данные", – уточнил Викулов.
По его словам, процесс выработки антител, сроки их появления и характер иммунного ответа организма предопределяются множеством факторов, которые нужно учитывать в каждом конкретном случае. Сделать это может только специалист.
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"Сам человек не может осуществить интерпретацию анализов, для этого есть специалист, который занимается индивидуальной расшифровкой. Это, прежде всего, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, кто осуществляет вакцинацию", – пояснил Викулов.
Если же результаты покажут, что у пациента действительно не вырабатываются антитела, ему порекомендуют другие методы профилактики. Они могут быть медикаментозные и немедикаментозные, отметил врач.
"Существует перечень препаратов иммунотропной направленности. Существуют рекомендации по предотвращению различных инфекций, рекомендации по укреплению иммунной системы разными способами – с применением адаптогенов, с применением правильно подобранных доз витаминов. Немедикаментозная профилактика – умеренная физическая нагрузка, физиотерапевтическое воздействие, регуляция циркадных ритмов (биологических процессов в организме в течение дня. – Прим. ред.)", – сказал Викулов.
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