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АТБ в 2020 году получил 1,86 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ
АТБ в 2020 году получил 1,86 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ
Чистая прибыль АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" по итогам 2020 года составила 1,86 миллиарда рублей (неконсолидированные данные, с учетом СПОД) по РСБУ,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:53
2021-04-01T11:53
россия
азиатско-тихоокеанский банк
экономика
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Чистая прибыль АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" по итогам 2020 года составила 1,86 миллиарда рублей (неконсолидированные данные, с учетом СПОД) по РСБУ, говорится в сообщении кредитной организации.Активы банка за год выросли на 37%, банк вошел в ТОП-50 российских банков по размеру активов."Несмотря на объективно непростой 2020-й финансовый год, чистая прибыль Азиатско-Тихоокеанского Банка по его итогам приблизилась к 2 миллиардам рублей. Наша бизнес-модель доказала свою устойчивость к изменяющимся условиям внешней среды", - приводится в сообщении комментарий председателя правления банка Алексея Коровина.По итогам 2020 года прибыль до резервов и налогообложения составила 4,2 миллиарда рублей. Рентабельность активов (ROA) по итогам года составила 1,6%, что соответствует отраслевому показателю по банковской системе РФ.Капитал банка рос опережающими темпами до 15,4 миллиарда рублей (рост 19%). В 2020 году Банк показал высокую эффективность в работе с проблемными и непрофильными активами, образованными преимущественно операциями предыдущих периодов (до санации). За счет проведения мероприятий по взысканию и уступке прав требований удалось значительно улучшить структуру баланса банка. Проблемная задолженность в кредитном портфеле за 2020 год сократилась на 8 миллиардов рублей или на 40%.Чистый процентный доход от размещения средств в 2020 году составил 11,2 миллиарда рублей. Основным драйвером данного вида доходов явился рост клиентского кредитного портфеля, в особенности ипотеки, портфель которой вырос в 3,7 раза за отчетный период. Чистая ссудная задолженность клиентов за вычетом резервов на возможные потери в 2020 году выросла на 28,3% и составила 81,4 миллиарда рублей. Стоимость риска (CoR) при этом составила 2%, что соответствует профилю кредитного портфеля банка.Процентные расходы в 2020 году снизились на 11% по сравнению с предыдущим годом, при этом объем привлеченных средств клиентов за 2020 год вырос на 42%, чему в значительной степени способствовал рост остатков средств корпоративных клиентов. Ресурсная база банка остается рыночной и диверсифицированной. Чистый комиссионный доход банка вырос по сравнению с предыдущим годом на 18,7% и составил 2,9 миллиарда рублей. Операционные расходы в 2020 году снизились на 26% и составили 8 миллиардов рублей. Соотношение операционных расходов к операционным доходам (Cost/Income) в 2020 году составило 63,1%, отмечает АТБ.
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россия, азиатско-тихоокеанский банк, экономика

АТБ в 2020 году получил 1,86 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ

11:53 01.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Чистая прибыль АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" по итогам 2020 года составила 1,86 миллиарда рублей (неконсолидированные данные, с учетом СПОД) по РСБУ, говорится в сообщении кредитной организации.
Активы банка за год выросли на 37%, банк вошел в ТОП-50 российских банков по размеру активов.
"Несмотря на объективно непростой 2020-й финансовый год, чистая прибыль Азиатско-Тихоокеанского Банка по его итогам приблизилась к 2 миллиардам рублей. Наша бизнес-модель доказала свою устойчивость к изменяющимся условиям внешней среды", - приводится в сообщении комментарий председателя правления банка Алексея Коровина.
По итогам 2020 года прибыль до резервов и налогообложения составила 4,2 миллиарда рублей. Рентабельность активов (ROA) по итогам года составила 1,6%, что соответствует отраслевому показателю по банковской системе РФ.
Капитал банка рос опережающими темпами до 15,4 миллиарда рублей (рост 19%). В 2020 году Банк показал высокую эффективность в работе с проблемными и непрофильными активами, образованными преимущественно операциями предыдущих периодов (до санации). За счет проведения мероприятий по взысканию и уступке прав требований удалось значительно улучшить структуру баланса банка. Проблемная задолженность в кредитном портфеле за 2020 год сократилась на 8 миллиардов рублей или на 40%.
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Чистый процентный доход от размещения средств в 2020 году составил 11,2 миллиарда рублей. Основным драйвером данного вида доходов явился рост клиентского кредитного портфеля, в особенности ипотеки, портфель которой вырос в 3,7 раза за отчетный период. Чистая ссудная задолженность клиентов за вычетом резервов на возможные потери в 2020 году выросла на 28,3% и составила 81,4 миллиарда рублей. Стоимость риска (CoR) при этом составила 2%, что соответствует профилю кредитного портфеля банка.
Процентные расходы в 2020 году снизились на 11% по сравнению с предыдущим годом, при этом объем привлеченных средств клиентов за 2020 год вырос на 42%, чему в значительной степени способствовал рост остатков средств корпоративных клиентов. Ресурсная база банка остается рыночной и диверсифицированной.
Чистый комиссионный доход банка вырос по сравнению с предыдущим годом на 18,7% и составил 2,9 миллиарда рублей. Операционные расходы в 2020 году снизились на 26% и составили 8 миллиардов рублей. Соотношение операционных расходов к операционным доходам (Cost/Income) в 2020 году составило 63,1%, отмечает АТБ.
 
РоссияАзиатско-Тихоокеанский БанкЭкономика
 
 
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