https://ria.ru/20210401/praga-1603841598.html
В Праге появилась необычная туристическая карта
В Праге появилась необычная туристическая карта
В Праге создали сайт, на котором разместили информацию о 20 малоизвестных достопримечательностях столицы Чехии, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:38
2021-04-01T19:38
2021-04-01T19:38
туризм
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чехия
прага
отдых
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путешествия
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Москва, 2 апр—РИА Новости. В Праге создали сайт, на котором разместили информацию о 20 малоизвестных достопримечательностях столицы Чехии, сообщает ЕвроПульс.В подборку вошли интересные места на открытом воздухе — парки, сады, смотровые площадки, зооуголки.Посетители могут найти краткое описание, фотографии, адрес и варианты маршрутов. Информация доступна на английском и чешском языках.Мэрия города рассчитывает, что этот сайт поможет в ближайшие месяцы горожанам и немногочисленным туристам гулять по городу, не рискуя заразиться коронавирусом. Впрочем, такой список будет полезен путешественникам и после пандемии.
https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, чехия, прага, отдых, достопримечательности, путешествия
Москва, 2 апр—РИА Новости.
В Праге создали сайт, на котором разместили информацию о 20 малоизвестных достопримечательностях столицы Чехии, сообщает
ЕвроПульс.
В подборку вошли интересные места на открытом воздухе — парки, сады, смотровые площадки, зооуголки.
Посетители могут найти краткое описание, фотографии, адрес и варианты маршрутов. Информация доступна на английском и чешском языках.
Мэрия города рассчитывает, что этот сайт поможет в ближайшие месяцы горожанам и немногочисленным туристам гулять по городу, не рискуя заразиться коронавирусом.
Впрочем, такой список будет полезен путешественникам и после пандемии.