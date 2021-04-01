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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210401/praga-1603841598.html
В Праге появилась необычная туристическая карта
В Праге появилась необычная туристическая карта
В Праге создали сайт, на котором разместили информацию о 20 малоизвестных достопримечательностях столицы Чехии, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:38
2021-04-01T19:38
туризм
коронавирус covid-19
туризм
чехия
прага
отдых
достопримечательности
путешествия
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Москва, 2 апр—РИА Новости. В Праге создали сайт, на котором разместили информацию о 20 малоизвестных достопримечательностях столицы Чехии, сообщает ЕвроПульс.В подборку вошли интересные места на открытом воздухе — парки, сады, смотровые площадки, зооуголки.Посетители могут найти краткое описание, фотографии, адрес и варианты маршрутов. Информация доступна на английском и чешском языках.Мэрия города рассчитывает, что этот сайт поможет в ближайшие месяцы горожанам и немногочисленным туристам гулять по городу, не рискуя заразиться коронавирусом. Впрочем, такой список будет полезен путешественникам и после пандемии.
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коронавирус covid-19, туризм, чехия, прага, отдых, достопримечательности, путешествия

В Праге появилась необычная туристическая карта

19:38 01.04.2021
 
© Depositphotos / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Depositphotos / lightpoet
Читать ria.ru в
Москва, 2 апр—РИА Новости. В Праге создали сайт, на котором разместили информацию о 20 малоизвестных достопримечательностях столицы Чехии, сообщает ЕвроПульс.
В подборку вошли интересные места на открытом воздухе — парки, сады, смотровые площадки, зооуголки.
Посетители могут найти краткое описание, фотографии, адрес и варианты маршрутов. Информация доступна на английском и чешском языках.
Мэрия города рассчитывает, что этот сайт поможет в ближайшие месяцы горожанам и немногочисленным туристам гулять по городу, не рискуя заразиться коронавирусом.
Впрочем, такой список будет полезен путешественникам и после пандемии.
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