https://ria.ru/20210401/praga-1603841598.html

В Праге появилась необычная туристическая карта

В Праге появилась необычная туристическая карта

В Праге создали сайт, на котором разместили информацию о 20 малоизвестных достопримечательностях столицы Чехии, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T19:38

2021-04-01T19:38

2021-04-01T19:38

туризм

коронавирус covid-19

туризм

чехия

прага

отдых

достопримечательности

путешествия

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Москва, 2 апр—РИА Новости. В Праге создали сайт, на котором разместили информацию о 20 малоизвестных достопримечательностях столицы Чехии, сообщает ЕвроПульс.В подборку вошли интересные места на открытом воздухе — парки, сады, смотровые площадки, зооуголки.Посетители могут найти краткое описание, фотографии, адрес и варианты маршрутов. Информация доступна на английском и чешском языках.Мэрия города рассчитывает, что этот сайт поможет в ближайшие месяцы горожанам и немногочисленным туристам гулять по городу, не рискуя заразиться коронавирусом. Впрочем, такой список будет полезен путешественникам и после пандемии.

https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html

чехия

прага

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, чехия, прага, отдых, достопримечательности, путешествия