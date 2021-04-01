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В протестах против Познера увидели "русский след"
В протестах против Познера увидели "русский след"
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что среди протестующих против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси были... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T18:41
2021-04-01T22:16
ираклий кобахидзе
мвд грузии
владимир познер
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что среди протестующих против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси были замечены представители основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единого национального движения", которые подозреваются в связях с Россией.В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Rooms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну."В протесте участвовали представители конкретной партии, которые в тоже время связаны с Россией и выполняют российские поручения. Это был не только партийный протест, это был протест "русского" "Единого национального движения" ( партия, основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили - ред.)", - заявил Кобахидзе журналистам.Что касается нарушений карантина, то, по его словам, здесь позиция однозначная - были нарушены правила, после чего были применены соответствующие санкции, как к гостинице, в которой проживал Познер, так и к гостям.Раскритиковал вчерашние протесты из-за визита Познера в страну и председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Сам Познер вечером в среду сообщил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве и что он не был оштрафован в Грузии. Позднее МВД Грузии заявило, что Познер и его друзья все-таки заплатили штраф в 2 тысячи лари ( около 600 долларов) за нарушение карантина.
https://ria.ru/20210401/gruziya-1603774359.html
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ираклий кобахидзе, мвд грузии, владимир познер, грузия, в мире

В протестах против Познера увидели "русский след"

18:41 01.04.2021 (обновлено: 22:16 01.04.2021)
 
© Sputnik / Стрингер  / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер (в центре) перед посадкой в автобус у отеля Vinotel в Тбилиси во время акции протеста против его приезда в Грузию
Телеведущий Владимир Познер (в центре) перед посадкой в автобус у отеля Vinotel в Тбилиси во время акции протеста против его приезда в Грузию - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что среди протестующих против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси были замечены представители основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единого национального движения", которые подозреваются в связях с Россией.
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Rooms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну.
Владимир Познер в Грузии - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
12:52
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"В протесте участвовали представители конкретной партии, которые в тоже время связаны с Россией и выполняют российские поручения. Это был не только партийный протест, это был протест "русского" "Единого национального движения" ( партия, основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили - ред.)", - заявил Кобахидзе журналистам.
Что касается нарушений карантина, то, по его словам, здесь позиция однозначная - были нарушены правила, после чего были применены соответствующие санкции, как к гостинице, в которой проживал Познер, так и к гостям.
Раскритиковал вчерашние протесты из-за визита Познера в страну и председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
"Это позорная истерия, обернутая псевдопатриотизмом. Нацактивистов не волнуют ни Познер, ни Абхазия, ни Самачабло (грузинское название Южной Осетии - ред.), у них полная истерия, так как они стали маргиналами у себя в стране и за её пределами. Единственное, что у них осталось - это попытка создать проблемы для страны", - заявил Мдинарадзе на брифинге.
Сам Познер вечером в среду сообщил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве и что он не был оштрафован в Грузии. Позднее МВД Грузии заявило, что Познер и его друзья все-таки заплатили штраф в 2 тысячи лари ( около 600 долларов) за нарушение карантина.
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста против визита российского телеведущего Владимира Познера в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
14:38
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Ираклий КобахидзеМВД ГрузииВладимир ПознерГрузияВ мире
 
 
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