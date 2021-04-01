https://ria.ru/20210401/pozner-1603854380.html

В протестах против Познера увидели "русский след"

В протестах против Познера увидели "русский след"

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что среди протестующих против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси были... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T18:41

2021-04-01T18:41

2021-04-01T22:16

ираклий кобахидзе

мвд грузии

владимир познер

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603852118_0:82:2487:1481_1920x0_80_0_0_338805c54afab7548bbad5bbe635f0b4.jpg

ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что среди протестующих против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси были замечены представители основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единого национального движения", которые подозреваются в связях с Россией.В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Rooms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну."В протесте участвовали представители конкретной партии, которые в тоже время связаны с Россией и выполняют российские поручения. Это был не только партийный протест, это был протест "русского" "Единого национального движения" ( партия, основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили - ред.)", - заявил Кобахидзе журналистам.Что касается нарушений карантина, то, по его словам, здесь позиция однозначная - были нарушены правила, после чего были применены соответствующие санкции, как к гостинице, в которой проживал Познер, так и к гостям.Раскритиковал вчерашние протесты из-за визита Познера в страну и председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Сам Познер вечером в среду сообщил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве и что он не был оштрафован в Грузии. Позднее МВД Грузии заявило, что Познер и его друзья все-таки заплатили штраф в 2 тысячи лари ( около 600 долларов) за нарушение карантина.

https://ria.ru/20210401/gruziya-1603774359.html

https://ria.ru/20210401/kandelaki-1603795718.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ираклий кобахидзе, мвд грузии, владимир познер, грузия, в мире