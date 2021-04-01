https://ria.ru/20210401/pozner-1603786572.html
"Мне было 14, а ей 38": Владимир Познер рассказал о первой любви
"Мне было 14, а ей 38": Владимир Познер рассказал о первой любви
Журналист, переводчик и телеведущий Владимир Познер в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым вспомнил о своей первой подростковой... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:10
2021-04-01T19:10
2021-04-01T19:12
отношения
борис корчевников
семья
любовь
шоубиз
шоу-бизнес
владимир познер
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Журналист, переводчик и телеведущий Владимир Познер в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым вспомнил о своей первой подростковой любви.По словам Познера, которому сегодня исполнилось 87 лет, это произошло в США, где он некоторое время жил с родителями. Там он познакомился с обворожительной ирландкой по имени Мэри с роскошными волосами медного цвета и зелеными глазами. Женщина была замужем за одним из сотрудников отца будущего журналиста.Вскоре он с семьей переехал сначала в Восточную Германию, а потом в СССР. Спустя 40 лет, в 1986 году, журналист вернулся в Америку, пришел к подруге своей первой любви и попросил ее связаться с Мэри, которую очень хотел увидеть. Однако женщина ответила отказом.Он считает, что, видимо, был не совсем безразличен зеленоглазой ирландке, раз она так себя повела через 40 лет. "Значит, в 14 лет я ей немножко нравился", — предположил телеведущий. Познер также рассказал, что первые серьезные отношения с женщиной у него сложились в 17 лет, когда семья жила в Восточной Германии. Там он влюбился в замужнюю женщину, знакомую его мамы. У них начался бурный роман, который пара от всех скрывала.Вскоре возлюбленная Познера забеременела и сделала аборт. "Все это было для меня непонятно и страшно. На этом наши отношения закончились", — рассказал журналист. Он признался, что растерялся тогда, поскольку не знал, как себя вести.
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отношения, борис корчевников, семья, любовь, шоу-бизнес, владимир познер
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Журналист, переводчик и телеведущий Владимир Познер в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым вспомнил
о своей первой подростковой любви.
По словам Познера, которому сегодня исполнилось 87 лет, это произошло в США, где он некоторое время жил с родителями. Там он познакомился с обворожительной ирландкой по имени Мэри с роскошными волосами медного цвета и зелеными глазами. Женщина была замужем за одним из сотрудников отца будущего журналиста.
"Мне было 14, а ей лет 37-38, — вспоминает Познер. — Она была необыкновенно тактичной со мной и общалась, как со взрослым. Водила меня в кино, учила водить машину, приглашала домой, когда ее муж был там. Я ее обожал и был абсолютно влюблен".
Вскоре он с семьей переехал сначала в Восточную Германию, а потом в СССР. Спустя 40 лет, в 1986 году, журналист вернулся в Америку, пришел к подруге своей первой любви и попросил ее связаться с Мэри, которую очень хотел увидеть. Однако женщина ответила отказом.
"Она хочет, чтобы ты ее помнил такой, какой видел тогда", — объяснила мне подруга . У меня даже слезы на глаза навернулись", — признался Владимир Познер.
Он считает, что, видимо, был не совсем безразличен зеленоглазой ирландке, раз она так себя повела через 40 лет. "Значит, в 14 лет я ей немножко нравился", — предположил телеведущий.
Познер также рассказал, что первые серьезные отношения с женщиной у него сложились в 17 лет, когда семья жила в Восточной Германии. Там он влюбился в замужнюю женщину, знакомую его мамы. У них начался бурный роман, который пара от всех скрывала.
"С ней я потерял невинность, — признался телеведущий. — Она меня совратила, да. Причем, очень умело. Мне было 17 лет и, по-видимому, я ей очень понравился".
Вскоре возлюбленная Познера забеременела и сделала аборт. "Все это было для меня непонятно и страшно. На этом наши отношения закончились", — рассказал журналист. Он признался, что растерялся тогда, поскольку не знал, как себя вести.