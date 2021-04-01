Песков поздравил Познера с днем рождения
13:24 01.04.2021 (обновлено: 14:07 01.04.2021)
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил телеведущего Владимира Познера с днем рождения.
Познер 1 апреля отмечает 87-летие.
В четверг Песков прокомментировал журналистам протесты в Тбилиси из-за визита туда телеведущего. В частности, он заявил, что в Кремле решительно осуждают агрессивные действия националистов против россиян в Грузии, а российским гражданам опасно посещать эту страну.
"И последнее - поздравляем все-таки Познера с днем рождения. Лучше его встречать дома - здесь спокойнее", - сказал Песков.
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.