https://ria.ru/20210401/pozner-1603780114.html

Песков поздравил Познера с днем рождения

Песков поздравил Познера с днем рождения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил телеведущего Владимира Познера с днем рождения. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:24

2021-04-01T13:24

2021-04-01T14:07

культура

владимир познер

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678657_0:473:2048:1625_1920x0_80_0_0_d80646c07cf973053c2688f0bd4b261d.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил телеведущего Владимира Познера с днем рождения.Познер 1 апреля отмечает 87-летие.В четверг Песков прокомментировал журналистам протесты в Тбилиси из-за визита туда телеведущего. В частности, он заявил, что в Кремле решительно осуждают агрессивные действия националистов против россиян в Грузии, а российским гражданам опасно посещать эту страну.В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.

https://ria.ru/20210401/saakashvili-1603751422.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир познер, дмитрий песков