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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210401/pozner-1603780114.html
Песков поздравил Познера с днем рождения
Песков поздравил Познера с днем рождения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил телеведущего Владимира Познера с днем рождения. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:24
2021-04-01T14:07
культура
владимир познер
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил телеведущего Владимира Познера с днем рождения.Познер 1 апреля отмечает 87-летие.В четверг Песков прокомментировал журналистам протесты в Тбилиси из-за визита туда телеведущего. В частности, он заявил, что в Кремле решительно осуждают агрессивные действия националистов против россиян в Грузии, а российским гражданам опасно посещать эту страну.В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.
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владимир познер, дмитрий песков

Песков поздравил Познера с днем рождения

13:24 01.04.2021 (обновлено: 14:07 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий Владимир Познер
Журналист, телеведущий Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил телеведущего Владимира Познера с днем рождения.
Познер 1 апреля отмечает 87-летие.
В четверг Песков прокомментировал журналистам протесты в Тбилиси из-за визита туда телеведущего. В частности, он заявил, что в Кремле решительно осуждают агрессивные действия националистов против россиян в Грузии, а российским гражданам опасно посещать эту страну.
"И последнее - поздравляем все-таки Познера с днем рождения. Лучше его встречать дома - здесь спокойнее", - сказал Песков.
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.
Отель в Тбилиси, в котором остановился Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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КультураВладимир ПознерДмитрий Песков
 
 
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