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https://ria.ru/20210401/pozner-1603761968.html
Захарова прокомментировала протесты в Грузии из-за поездки Познера
Захарова прокомментировала протесты в Грузии из-за поездки Познера
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг визита в Грузию телеведущего Владимира Познера, отметив, что в некоторых... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:53
2021-04-01T12:40
мария захарова
владимир познер
москва
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг визита в Грузию телеведущего Владимира Познера, отметив, что в некоторых странах пути развития демократии принимают нецивилизованные формы."Пути демократии нецивилизованы: идем дорогой трудной мы в город изумрудный.", — написала она на странице в Facebook.Журналист собирался отметить в Тбилиси день рожденья, но протестующие окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал. Приезд ведущего они назвали неприемлемым, так как, по их мнению, он не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с заявлениями россиянина о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.На кадрах трансляции было видно, как Познер и его друзья выходят из здания гостиницы с помощью полицейского кордона.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.Грузия считает республики оккупированными территориями, в стране действует соответствующий закон: посещение Южной Осетии или Абхазии без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры протестов в Тбилиси около отеля, где остановился Владимир Познер
Кадры протестов в Тбилиси из-за приезда Владимира Познера. Причиной протестов стали, как сообщает грузинское ТВ, высказывания Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии, а между грузинами и абхазами нет дружбы.
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мария захарова, владимир познер, москва, в мире

Захарова прокомментировала протесты в Грузии из-за поездки Познера

11:53 01.04.2021 (обновлено: 12:40 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг визита в Грузию телеведущего Владимира Познера, отметив, что в некоторых странах пути развития демократии принимают нецивилизованные формы.
"Пути демократии нецивилизованы: идем дорогой трудной мы в город изумрудный.", — написала она на странице в Facebook.
Отель в Тбилиси, в котором остановился Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
11:52
Познер сообщил, что не был оштрафован в Грузии
Журналист собирался отметить в Тбилиси день рожденья, но протестующие окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал. Приезд ведущего они назвали неприемлемым, так как, по их мнению, он не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с заявлениями россиянина о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
На кадрах трансляции было видно, как Познер и его друзья выходят из здания гостиницы с помощью полицейского кордона.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Грузия считает республики оккупированными территориями, в стране действует соответствующий закон: посещение Южной Осетии или Абхазии без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.
 
Мария ЗахароваВладимир ПознерМоскваВ мире
 
 
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