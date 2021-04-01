https://ria.ru/20210401/pozner-1603761968.html

Захарова прокомментировала протесты в Грузии из-за поездки Познера

Захарова прокомментировала протесты в Грузии из-за поездки Познера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг визита в Грузию телеведущего Владимира Познера, отметив, что в некоторых... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:53

2021-04-01T11:53

2021-04-01T12:40

мария захарова

владимир познер

москва

в мире

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг визита в Грузию телеведущего Владимира Познера, отметив, что в некоторых странах пути развития демократии принимают нецивилизованные формы."Пути демократии нецивилизованы: идем дорогой трудной мы в город изумрудный.", — написала она на странице в Facebook.Журналист собирался отметить в Тбилиси день рожденья, но протестующие окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал. Приезд ведущего они назвали неприемлемым, так как, по их мнению, он не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с заявлениями россиянина о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.На кадрах трансляции было видно, как Познер и его друзья выходят из здания гостиницы с помощью полицейского кордона.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.Грузия считает республики оккупированными территориями, в стране действует соответствующий закон: посещение Южной Осетии или Абхазии без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

https://ria.ru/20210401/pozner-1603761434.html

москва

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Кадры протестов в Тбилиси около отеля, где остановился Владимир Познер Кадры протестов в Тбилиси из-за приезда Владимира Познера. Причиной протестов стали, как сообщает грузинское ТВ, высказывания Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии, а между грузинами и абхазами нет дружбы. 2021-04-01T11:53 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, владимир познер, москва, в мире