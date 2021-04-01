Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/pozner-1603761434.html
Познер сообщил, что не был оштрафован в Грузии
Познер сообщил, что не был оштрафован в Грузии
Телеведущий Владимир Познер сообщил РИА Новости, что не был оштрафован в Грузии за нарушение карантинных мер, он уже вернулся в Москву. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:52
2021-04-01T12:43
россия
ираклий гарибашвили
владимир познер
тбилиси
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603770558_0:84:1000:647_1920x0_80_0_0_7d93e57d36aff7685ba4d74e6bec804c.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер сообщил РИА Новости, что не был оштрафован в Грузии за нарушение карантинных мер, он уже вернулся в Москву.В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция. В четверг грузинский Первый канал сообщил, что Познер покинул страну."Я в Москве, да", - рассказал Познер.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Познер и его друзья въехали на территорию страны законно, но нарушение карантинных мер является неприемлемым, поэтому он был оштрафован на 600 долларов (2 тысячи лари)."Никто из нас не был оштрафован вообще", - ответил телеведущий на уточняющий вопрос по поводу штрафов.
https://ria.ru/20210401/saakashvili-1603751422.html
россия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры протестов в Тбилиси около отеля, где остановился Владимир Познер
Кадры протестов в Тбилиси из-за приезда Владимира Познера. Причиной протестов стали, как сообщает грузинское ТВ, высказывания Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии, а между грузинами и абхазами нет дружбы.
2021-04-01T11:52
true
PT1M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603770558_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_0a73d50e4c2c9462fabef8245a29727f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ираклий гарибашвили, владимир познер, тбилиси, в мире

Познер сообщил, что не был оштрафован в Грузии

11:52 01.04.2021 (обновлено: 12:43 01.04.2021)
 
© SputnikОтель в Тбилиси, в котором остановился Владимир Познер
Отель в Тбилиси, в котором остановился Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер сообщил РИА Новости, что не был оштрафован в Грузии за нарушение карантинных мер, он уже вернулся в Москву.
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция. В четверг грузинский Первый канал сообщил, что Познер покинул страну.
Отель в Тбилиси, в котором остановился Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
11:09
Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в провокации против Познера
"Я в Москве, да", - рассказал Познер.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Познер и его друзья въехали на территорию страны законно, но нарушение карантинных мер является неприемлемым, поэтому он был оштрафован на 600 долларов (2 тысячи лари).
"Никто из нас не был оштрафован вообще", - ответил телеведущий на уточняющий вопрос по поводу штрафов.
 
РоссияИраклий ГарибашвилиВладимир ПознерТбилисиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:03Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса
13:02Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран
13:00Песков рассказал о работе по реструктуризации кредитной нагрузки регионов
12:58Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
12:58В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат
12:56Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
12:56Стала известна зарплата жены Зеленского в "Квартале 95"
12:54Минпромторг подтвердил данные о следствии в отношении главы департамента
12:54Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи на Евровидении
12:52В Кремле прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
12:38В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"
12:38Косачев призвал принуждать "коллективный Запад" к соблюдению устава ООН
Лента новостейМолния