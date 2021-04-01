https://ria.ru/20210401/pozner-1603761434.html

Познер сообщил, что не был оштрафован в Грузии

Познер сообщил, что не был оштрафован в Грузии

Телеведущий Владимир Познер сообщил РИА Новости, что не был оштрафован в Грузии за нарушение карантинных мер, он уже вернулся в Москву. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:52

2021-04-01T11:52

2021-04-01T12:43

россия

ираклий гарибашвили

владимир познер

тбилиси

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер сообщил РИА Новости, что не был оштрафован в Грузии за нарушение карантинных мер, он уже вернулся в Москву.В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция. В четверг грузинский Первый канал сообщил, что Познер покинул страну."Я в Москве, да", - рассказал Познер.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Познер и его друзья въехали на территорию страны законно, но нарушение карантинных мер является неприемлемым, поэтому он был оштрафован на 600 долларов (2 тысячи лари)."Никто из нас не был оштрафован вообще", - ответил телеведущий на уточняющий вопрос по поводу штрафов.

https://ria.ru/20210401/saakashvili-1603751422.html

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Кадры протестов в Тбилиси около отеля, где остановился Владимир Познер Кадры протестов в Тбилиси из-за приезда Владимира Познера. Причиной протестов стали, как сообщает грузинское ТВ, высказывания Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии, а между грузинами и абхазами нет дружбы. 2021-04-01T11:52 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, ираклий гарибашвили, владимир познер, тбилиси, в мире