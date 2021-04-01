https://ria.ru/20210401/pozner-1603758427.html

В СЖР прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера

В СЖР прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости протесты в Тбилиси из-за визита телеведущего Владимира Познера, отметил, что обвинять... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:34

2021-04-01T11:34

2021-04-01T11:34

владимир познер

абхазия

москва

грузия

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости протесты в Тбилиси из-за визита телеведущего Владимира Познера, отметил, что обвинять журналиста за его слова недопустимо, но в данном случае невозможно диктовать гражданам Грузии, как себя вести.В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну.Ранее лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили заявил журналистам, что протесты будут продолжаться, пока "те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут страну".Сам Познер вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве и что он не был оштрафован в Грузии."Трудно регулировать, когда толпа, когда происходят какие-то ситуации в толпе. И тут, конечно, вряд ли могут действовать каике-то нормы, потому что в толпе чаще всего происходят иногда даже и преступления. Конечно, недопустимо обвинять журналиста за его слова. Но в данном случае мы не можем объяснять гражданам Грузии, как себя вести", - прокомментировал ситуацию Соловьев.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.

https://ria.ru/20210401/volodin-1603749689.html

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Кадры протестов в Тбилиси около отеля, где остановился Владимир Познер Кадры протестов в Тбилиси из-за приезда Владимира Познера. Причиной протестов стали, как сообщает грузинское ТВ, высказывания Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии, а между грузинами и абхазами нет дружбы. 2021-04-01T11:34 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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