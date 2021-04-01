Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/pozner-1603758427.html
В СЖР прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
В СЖР прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости протесты в Тбилиси из-за визита телеведущего Владимира Познера, отметил, что обвинять... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:34
2021-04-01T11:34
владимир познер
абхазия
москва
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603737292_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_c0df176daa66c853a681c17e4f8b1570.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости протесты в Тбилиси из-за визита телеведущего Владимира Познера, отметил, что обвинять журналиста за его слова недопустимо, но в данном случае невозможно диктовать гражданам Грузии, как себя вести.В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну.Ранее лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили заявил журналистам, что протесты будут продолжаться, пока "те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут страну".Сам Познер вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве и что он не был оштрафован в Грузии."Трудно регулировать, когда толпа, когда происходят какие-то ситуации в толпе. И тут, конечно, вряд ли могут действовать каике-то нормы, потому что в толпе чаще всего происходят иногда даже и преступления. Конечно, недопустимо обвинять журналиста за его слова. Но в данном случае мы не можем объяснять гражданам Грузии, как себя вести", - прокомментировал ситуацию Соловьев.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.
https://ria.ru/20210401/volodin-1603749689.html
абхазия
москва
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры протестов в Тбилиси около отеля, где остановился Владимир Познер
Кадры протестов в Тбилиси из-за приезда Владимира Познера. Причиной протестов стали, как сообщает грузинское ТВ, высказывания Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии, а между грузинами и абхазами нет дружбы.
2021-04-01T11:34
true
PT1M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603737292_178:0:899:541_1920x0_80_0_0_5d24b3b6361d7deae2986855ce43a960.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир познер, абхазия, москва, грузия, в мире

В СЖР прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера

11:34 01.04.2021
 
© Sputnik / StringerВладимир Познер в Грузии
Владимир Познер в Грузии - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости протесты в Тбилиси из-за визита телеведущего Владимира Познера, отметил, что обвинять журналиста за его слова недопустимо, но в данном случае невозможно диктовать гражданам Грузии, как себя вести.
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну.
Ранее лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили заявил журналистам, что протесты будут продолжаться, пока "те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут страну".
Сам Познер вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве и что он не был оштрафован в Грузии.
"Трудно регулировать, когда толпа, когда происходят какие-то ситуации в толпе. И тут, конечно, вряд ли могут действовать каике-то нормы, потому что в толпе чаще всего происходят иногда даже и преступления. Конечно, недопустимо обвинять журналиста за его слова. Но в данном случае мы не можем объяснять гражданам Грузии, как себя вести", - прокомментировал ситуацию Соловьев.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
11:01
Володин прокомментировал протесты в Грузии из-за поездки Познера
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.
 
Владимир ПознерАбхазияМоскваГрузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:03Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса
13:02Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран
13:00Песков рассказал о работе по реструктуризации кредитной нагрузки регионов
12:58Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
12:58В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат
12:56Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
12:56Стала известна зарплата жены Зеленского в "Квартале 95"
12:54Минпромторг подтвердил данные о следствии в отношении главы департамента
12:54Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи на Евровидении
12:52В Кремле прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
12:38В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"
12:38Косачев призвал принуждать "коллективный Запад" к соблюдению устава ООН
Лента новостейМолния