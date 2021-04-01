Премьер Грузии объяснил, что Познер не нарушал закон об оккупации
11:07 01.04.2021 (обновлено: 12:44 01.04.2021)
© SputnikОтель в Тбилиси, в котором остановился Владимир Познер
© Sputnik
ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер и его друзья въехали на территорию Грузии законно, но нарушение карантинных мер является неприемлемым, поэтому он был оштрафован на 600 долларов (2 тысячи лари), заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита журналиста Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция.
"Владимир Познер, который является гражданином США, не нарушал закон об оккупированных территориях. Он часто посещает Грузию с американским паспортом, это был его очередной личный визит. В соответствии с постановлением правительства, у него и его друзей были так называемые ковид-паспорта и отрицательный результат ПЦР-теста. Следовательно, они въехали в страну в полном соответствии с законом. Что касается собрания гостей в одном из заведений, без учета ограничений, это, конечно же, неприемлемо", - заявил премьер на правительственном заседании, отметив, что поэтому Познер и его гости были оштрафованы.
Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.