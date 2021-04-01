https://ria.ru/20210401/pozner-1603744943.html

Познера оштрафовали за нарушение карантинных мер в Тбилиси

Познера оштрафовали за нарушение карантинных мер в Тбилиси

МВД Грузии оштрафовало за нарушение карантинных мер 32 человека, в том числе тележурналиста Владимира Познера за нарушение ограничений по коронавирусу, сообщили РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:37

2021-04-01T10:37

2021-04-01T10:37

коронавирус covid-19

мвд грузии

владимир познер

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ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. МВД Грузии оштрафовало за нарушение карантинных мер 32 человека, в том числе тележурналиста Владимира Познера за нарушение ограничений по коронавирусу, сообщили в ведомстве.В среду в Тбилиси были организованы протесты из-за визита журналиста Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция.В Грузии действуют некоторые коронавирусные ограничения, в числе которых комендантский час в ночное время и ограничения на проведение многолюдных мероприятий, в том числе застолий, юбилеев и свадеб. Нарушение комендантского часа наказывается штрафом 2 тысячи лари (около 600 долларов)."Сотрудниками управления патрульной полиции оштрафованы 32 человека по ч. 10 ст. 42 УК за нарушение правил изоляции и карантина. Прибывшие в страну 9 человек из 41 не нарушали правил. Ночью было оштрафована гостиница "Винотель". Сотрудники профильных подразделений МВД оперативно реагируют на все факты нарушения",- сказано в заявлении.В МВД Грузии подтвердили журналистам, что "среди оштрафованных числится Владимир Познер".

https://ria.ru/20210208/strana-1596531518.html

тбилиси

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мвд грузии, владимир познер, тбилиси, грузия, в мире