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Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита
Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита
Российский телеведущий Владимир Познер покинул Грузию, где из-за его визита прошли акции протеста, сообщает местный Первый канал. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T08:23
2021-04-01T09:57
владимир познер
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 апр — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Познер покинул Грузию, где из-за его визита прошли акции протеста, сообщает местный Первый канал.Журналист собирался отметить в Тбилиси день рожденья, но протестующие окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал. Приезд ведущего они назвали неприемлемым, так как, по их мнению, он не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с заявлениями россиянина о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.На кадрах трансляции было видно, как Познер и его друзья выходят из здания гостиницы с помощью полицейского кордона. "Самолет взлетел из тбилисского международного аэропорта. В аэропорту были мобилизованы правоохранители. На месте также присутствовали протестующие", — говорилось в репортаже. Там также отмечалось, что люди разошлись, убедившись, что журналист улетел.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.Грузия считает республики оккупированными территориями, в стране действует соответствующий закон: посещение Южной Осетии или Абхазии без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.
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владимир познер, тбилиси, грузия, в мире

Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита

08:23 01.04.2021 (обновлено: 09:57 01.04.2021)
 
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ТБИЛИСИ, 1 апр — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Познер покинул Грузию, где из-за его визита прошли акции протеста, сообщает местный Первый канал.
Журналист собирался отметить в Тбилиси день рожденья, но протестующие окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал. Приезд ведущего они назвали неприемлемым, так как, по их мнению, он не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с заявлениями россиянина о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
На кадрах трансляции было видно, как Познер и его друзья выходят из здания гостиницы с помощью полицейского кордона.
"Самолет взлетел из тбилисского международного аэропорта. В аэропорту были мобилизованы правоохранители. На месте также присутствовали протестующие", — говорилось в репортаже. Там также отмечалось, что люди разошлись, убедившись, что журналист улетел.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Грузия считает республики оккупированными территориями, в стране действует соответствующий закон: посещение Южной Осетии или Абхазии без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.
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