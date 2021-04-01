https://ria.ru/20210401/pozner-1603730094.html

Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита

Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита

Российский телеведущий Владимир Познер покинул Грузию, где из-за его визита прошли акции протеста, сообщает местный Первый канал. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:23

2021-04-01T08:23

2021-04-01T09:57

владимир познер

тбилиси

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 апр — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Познер покинул Грузию, где из-за его визита прошли акции протеста, сообщает местный Первый канал.Журналист собирался отметить в Тбилиси день рожденья, но протестующие окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал. Приезд ведущего они назвали неприемлемым, так как, по их мнению, он не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с заявлениями россиянина о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.На кадрах трансляции было видно, как Познер и его друзья выходят из здания гостиницы с помощью полицейского кордона. "Самолет взлетел из тбилисского международного аэропорта. В аэропорту были мобилизованы правоохранители. На месте также присутствовали протестующие", — говорилось в репортаже. Там также отмечалось, что люди разошлись, убедившись, что журналист улетел.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.Грузия считает республики оккупированными территориями, в стране действует соответствующий закон: посещение Южной Осетии или Абхазии без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

https://ria.ru/20210225/pozner-1598858094.html

тбилиси

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир познер, тбилиси, грузия, в мире