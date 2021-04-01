Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита
08:23 01.04.2021 (обновлено: 09:57 01.04.2021)
ТБИЛИСИ, 1 апр — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Познер покинул Грузию, где из-за его визита прошли акции протеста, сообщает местный Первый канал.
Журналист собирался отметить в Тбилиси день рожденья, но протестующие окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал. Приезд ведущего они назвали неприемлемым, так как, по их мнению, он не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с заявлениями россиянина о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
На кадрах трансляции было видно, как Познер и его друзья выходят из здания гостиницы с помощью полицейского кордона.
"Самолет взлетел из тбилисского международного аэропорта. В аэропорту были мобилизованы правоохранители. На месте также присутствовали протестующие", — говорилось в репортаже. Там также отмечалось, что люди разошлись, убедившись, что журналист улетел.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Грузия считает республики оккупированными территориями, в стране действует соответствующий закон: посещение Южной Осетии или Абхазии без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.