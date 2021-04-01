Познер сообщил, что находится под защитой полиции
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер, комментируя РИА Новости сообщения о том, что в Тбилиси перед зданием гостиницы, где он остановился, начались столкновения между полицией и участниками оппозиционной акции, отметил, что находится в безопасности, которую обеспечивают сотрудники полиции.
В среду представители неправительственных организаций и некоторые оппозиционеры стали возмущаться из-за визита журналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность Грузии, то его присутствие в стране неприемлемо. Они оккупировали территорию отеля, проводят там протестную акцию,
"Я сейчас в гостинице. В безопасности", - рассказал Познер.
Телеведущий, по его словам, приехал в Тбилиси отметить день рождения. Обратно он собирался возвращаться 3 апреля.
"Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше", - добавил Познер.
На уточняющий вопрос о том, кто сейчас обеспечивает ему безопасность, журналист ответил, что этим занимается полиция.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.
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