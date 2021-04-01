https://ria.ru/20210401/pozner-1603721649.html

Познер сообщил, что находится под защитой полиции

Познер сообщил, что находится под защитой полиции

Телеведущий Владимир Познер, комментируя РИА Новости сообщения о том, что в Тбилиси перед зданием гостиницы, где он остановился, начались столкновения между... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T01:05

2021-04-01T01:05

2021-04-01T01:05

владимир познер

абхазия

москва

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678657_0:473:2048:1625_1920x0_80_0_0_d80646c07cf973053c2688f0bd4b261d.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер, комментируя РИА Новости сообщения о том, что в Тбилиси перед зданием гостиницы, где он остановился, начались столкновения между полицией и участниками оппозиционной акции, отметил, что находится в безопасности, которую обеспечивают сотрудники полиции.В среду представители неправительственных организаций и некоторые оппозиционеры стали возмущаться из-за визита журналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность Грузии, то его присутствие в стране неприемлемо. Они оккупировали территорию отеля, проводят там протестную акцию,Телеведущий, по его словам, приехал в Тбилиси отметить день рождения. Обратно он собирался возвращаться 3 апреля."Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше", - добавил Познер.На уточняющий вопрос о том, кто сейчас обеспечивает ему безопасность, журналист ответил, что этим занимается полиция.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.

https://ria.ru/20210208/strana-1596531518.html

https://ria.ru/20201209/pozner-1588319764.html

абхазия

москва

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир познер, абхазия, москва, грузия, в мире