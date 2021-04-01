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В России оценили ситуацию с военными кораблями у "Северного потока — 2"
В России оценили ситуацию с военными кораблями у "Северного потока — 2"
Российские парламентарии и эксперты прокомментировали ситуацию с появлением военных кораблей у "Северного потока — 2". РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T20:15
2021-04-01T20:58
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
константин сивков
владимир гутенев
игорь ананских
европа
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские парламентарии и эксперты прокомментировали ситуацию с появлением военных кораблей у "Северного потока — 2". Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских предположил, что эти действия случайны и не являются попыткой "побряцать оружием". Депутат подчеркнул, что работы коммерческой компании не связаны с действиями околовоенных служб. Он добавил, что работы по строительству трубопровода продолжаются по графику.Первый зампред комитета по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев, в свою очередь, заявил, что иностранные военные не смогут нанести реального ущерба "Северному потоку — 2"."Потому что вряд ли на психологическое воздействие будет какая-то реакция. Я думаю, будет спокойное отношение и выполнение работы", — отметил он.Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков заверил, что иностранные военные корабли не могут применить оружие или протаранить трубопровод, поскольку такие действия сразу же заметят.Он выразил уверенность в том, что ситуация не потребует вмешательства российских военных, поскольку до вооруженного столкновения дело не дойдет.Военный историк Евгений Норин считает, что военные корабли проводили разведку и наблюдали за проектом."Дело в том, что военный корабль любой страны по определению оснащен самыми современными средствами сбора информации, разведки и наблюдения. Вероятность того, что кто-то будет применять военные корабли для причинения вреда трубопроводу, — невероятна", — заключил специалист.Как ранее сообщила Nord Stream 2 AG, 28 марта в охранной зоне трубоукладчика "Фортуна" появилась неопознанная подводная лодка. Активность проявляют и гражданские суда иностранных государств, которые, по информации оператора проекта, нарушают охранную зону, опасно приближаются к барже и не реагируют на запросы экипажа."Северный поток — 2" предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также некоторые страны региона, в том числе Украина и Польша.После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в нем, работы останавливали примерно на год. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.
https://ria.ru/20210401/gazoprovod-1603810544.html
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, константин сивков, владимир гутенев, игорь ананских, европа

В России оценили ситуацию с военными кораблями у "Северного потока — 2"

20:15 01.04.2021 (обновлено: 20:58 01.04.2021)
 
© Фото : Nord Stream 2 AGВоенный корабль в зоне прокладки трубопровода "Северный поток-2"
Военный корабль в зоне прокладки трубопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Nord Stream 2 AG
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские парламентарии и эксперты прокомментировали ситуацию с появлением военных кораблей у "Северного потока — 2".
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских предположил, что эти действия случайны и не являются попыткой "побряцать оружием".
"Я надеюсь, что это не будет принимать длительный и массовый характер", — сказал он в беседе с RT.
Депутат подчеркнул, что работы коммерческой компании не связаны с действиями околовоенных служб. Он добавил, что работы по строительству трубопровода продолжаются по графику.
Первый зампред комитета по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев, в свою очередь, заявил, что иностранные военные не смогут нанести реального ущерба "Северному потоку — 2".
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Оператор "Северного потока — 2" показал фото кораблей, мешающих работе
"Потому что вряд ли на психологическое воздействие будет какая-то реакция. Я думаю, будет спокойное отношение и выполнение работы", — отметил он.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков заверил, что иностранные военные корабли не могут применить оружие или протаранить трубопровод, поскольку такие действия сразу же заметят.

"Возможно, это был специальный аппарат для работы с подводными объектами типа кабельных трасс. Но и он не сможет скрыть факт воздействия на трубу. Звук шума и резонанс тут же зафиксируются", — сказал эксперт в эфире НСН.

Он выразил уверенность в том, что ситуация не потребует вмешательства российских военных, поскольку до вооруженного столкновения дело не дойдет.
Военный историк Евгений Норин считает, что военные корабли проводили разведку и наблюдали за проектом.
"Дело в том, что военный корабль любой страны по определению оснащен самыми современными средствами сбора информации, разведки и наблюдения. Вероятность того, что кто-то будет применять военные корабли для причинения вреда трубопроводу, — невероятна", — заключил специалист.
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Как ранее сообщила Nord Stream 2 AG, 28 марта в охранной зоне трубоукладчика "Фортуна" появилась неопознанная подводная лодка. Активность проявляют и гражданские суда иностранных государств, которые, по информации оператора проекта, нарушают охранную зону, опасно приближаются к барже и не реагируют на запросы экипажа.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также некоторые страны региона, в том числе Украина и Польша.
После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в нем, работы останавливали примерно на год. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.
 
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореКонстантин СивковВладимир ГутеневИгорь АнанскихЕвропа
 
 
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