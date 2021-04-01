https://ria.ru/20210401/potok-1603868950.html

В России оценили ситуацию с военными кораблями у "Северного потока — 2"

В России оценили ситуацию с военными кораблями у "Северного потока — 2"

Российские парламентарии и эксперты прокомментировали ситуацию с появлением военных кораблей у "Северного потока — 2". РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T20:15

2021-04-01T20:15

2021-04-01T20:58

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

константин сивков

владимир гутенев

игорь ананских

европа

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские парламентарии и эксперты прокомментировали ситуацию с появлением военных кораблей у "Северного потока — 2". Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских предположил, что эти действия случайны и не являются попыткой "побряцать оружием". Депутат подчеркнул, что работы коммерческой компании не связаны с действиями околовоенных служб. Он добавил, что работы по строительству трубопровода продолжаются по графику.Первый зампред комитета по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев, в свою очередь, заявил, что иностранные военные не смогут нанести реального ущерба "Северному потоку — 2"."Потому что вряд ли на психологическое воздействие будет какая-то реакция. Я думаю, будет спокойное отношение и выполнение работы", — отметил он.Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков заверил, что иностранные военные корабли не могут применить оружие или протаранить трубопровод, поскольку такие действия сразу же заметят.Он выразил уверенность в том, что ситуация не потребует вмешательства российских военных, поскольку до вооруженного столкновения дело не дойдет.Военный историк Евгений Норин считает, что военные корабли проводили разведку и наблюдали за проектом."Дело в том, что военный корабль любой страны по определению оснащен самыми современными средствами сбора информации, разведки и наблюдения. Вероятность того, что кто-то будет применять военные корабли для причинения вреда трубопроводу, — невероятна", — заключил специалист.Как ранее сообщила Nord Stream 2 AG, 28 марта в охранной зоне трубоукладчика "Фортуна" появилась неопознанная подводная лодка. Активность проявляют и гражданские суда иностранных государств, которые, по информации оператора проекта, нарушают охранную зону, опасно приближаются к барже и не реагируют на запросы экипажа."Северный поток — 2" предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также некоторые страны региона, в том числе Украина и Польша.После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в нем, работы останавливали примерно на год. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.

https://ria.ru/20210401/gazoprovod-1603810544.html

https://ria.ru/20210401/soyuz-1603832114.html

балтийское море

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, константин сивков, владимир гутенев, игорь ананских, европа