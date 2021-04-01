https://ria.ru/20210401/potok-1603829954.html

В Госдуме оценили сообщения о провокациях в районе "Северного потока — 2"

В Госдуме оценили сообщения о провокациях в районе "Северного потока — 2"

Депутаты Госдумы прокомментировали заявление оператора "Северного потока — 2" о повышенной активности иностранных военных в районе строительства трубопровода,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:58

2021-04-01T16:58

2021-04-01T19:22

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

владимир гутенев

игорь ананских

газпром

госдума рф

виктор зубков

германия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы прокомментировали заявление оператора "Северного потока — 2" о повышенной активности иностранных военных в районе строительства трубопровода, сообщил телеканал RT.Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских выразил надежду, что подобные действия случайны и не примут массовый характер. Он отметил, что "работы коммерческой компании никак не связаны с действиями околовоенных служб".В свою очередь, заместитель председателя комитета по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заявил, что действия военных в зоне укладки газопровода не принесут результатов."Потому что вряд ли на психологическое воздействие будет какая-то реакция. Я думаю, будет спокойное отношение и выполнение работы. Какого-то реального ущерба нанести не решатся", — заключил парламентарий.Как ранее сообщила Nord Stream 2 AG, 28 марта в охранной зоне трубоукладчика "Фортуна" появилась неопознанная подводная лодка. Активность проявляют и гражданские суда иностранных государств, которые, по информации оператора проекта, нарушают охранную зону, опасно приближаются к барже и не реагируют на запросы экипажа."Северный поток — 2" предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в нем, работы останавливали примерно на год.Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году. Осталось проложить около 120 километров труб. Задействованы два судна — "Фортуна" и "Академик Черский".

https://ria.ru/20210331/potok-1603571236.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/sevpotok-1603773486.html

балтийское море

германия

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nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, владимир гутенев, игорь ананских, газпром, госдума рф, виктор зубков, германия, экономика