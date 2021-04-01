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Строительство "Северного потока — 2" завершили на 95%
Строительство "Северного потока — 2" завершили на 95%
Оператор проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG уложил уже 2339 километров протяженности труб "Северного потока 2" или 95% газопровода, сообщила компания. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:47
2021-04-01T11:48
nord stream 2 ag
северный поток — 2
германия
дания
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG уложил уже 2339 километров протяженности труб "Северного потока 2" или 95% газопровода, сообщила компания."На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток-2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода", - сказали в Nord Stream 2 AG.По данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, дания, в мире

Строительство "Северного потока — 2" завершили на 95%

11:47 01.04.2021 (обновлено: 11:48 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG уложил уже 2339 километров протяженности труб "Северного потока 2" или 95% газопровода, сообщила компания.
"На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток-2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода", - сказали в Nord Stream 2 AG.
По данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
11:28
Германия отклонила протест экологов из-за укладки "Северного потока — 2"
 
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГерманияДанияВ мире
 
 
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