Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/postavki-1603878228.html
В Ираке ждут первую партию "Спутника V" в ближайшие месяцы
В Ираке ждут первую партию "Спутника V" в ближайшие месяцы
Ирак ожидает в ближайшие месяцы первую поставку российской вакцины "Спутник V", на данном этапе необходимо определить возможный объем поставки и логистику,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T22:17
2021-04-01T22:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603404338_0:0:2440:1374_1920x0_80_0_0_512541f6cd4a773c8983f5e0d1a2edff.jpg
БЕЙРУТ, 1 апр - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ирак ожидает в ближайшие месяцы первую поставку российской вакцины "Спутник V", на данном этапе необходимо определить возможный объем поставки и логистику, заявил РИА Новости министр здравоохранения страны Хасан Тамими."Как вы знаете, сегодня есть большой международный спрос и ограниченные возможности в производстве этой вакцины, поэтому мы связались с российской стороной, и наш министр нефти был уполномочен во время своего визита в Москву вести переговоры. Теперь господин посол Ирака (в России – ред.) Абдель Рахман аль-Хусейни ведет этот вопрос. Осталось определить количество, возможное к отправке в Ирак в ближайшие месяцы, а также логистику ее (вакцины – ред.) отправки и приема в Ираке", - сказал Тамими.По словам министра, Ирак уже завершил "оформление всех документов".Министерство здравоохранения Ирака заявило 25 марта о заключении договоров на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а также препаратов Sinopharm и Pfizer.Ирак зарегистрировал вакцину "Спутник V" в марте. Ранее в декабре власти страны одобрили препарат Pfizer для экстренной вакцинации населения. В январе минздрав утвердил использование китайского препарата компании Sinopharm CNBG и британской вакцины компании AstraZeneca.Кампания по вакцинации началась в Ираке 2 марта, используется китайская вакцина Sinopharm.Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире.Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603551718.html
https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603441193.html
москва
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603404338_0:0:2096:1571_1920x0_80_0_0_b6db61739c5b617f5febf438b8ab797d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, ирак, в мире

В Ираке ждут первую партию "Спутника V" в ближайшие месяцы

22:17 01.04.2021
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПартия вакцины Sputnik V
Партия вакцины Sputnik V - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 1 апр - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ирак ожидает в ближайшие месяцы первую поставку российской вакцины "Спутник V", на данном этапе необходимо определить возможный объем поставки и логистику, заявил РИА Новости министр здравоохранения страны Хасан Тамими.
"Как вы знаете, сегодня есть большой международный спрос и ограниченные возможности в производстве этой вакцины, поэтому мы связались с российской стороной, и наш министр нефти был уполномочен во время своего визита в Москву вести переговоры. Теперь господин посол Ирака (в России – ред.) Абдель Рахман аль-Хусейни ведет этот вопрос. Осталось определить количество, возможное к отправке в Ирак в ближайшие месяцы, а также логистику ее (вакцины – ред.) отправки и приема в Ираке", - сказал Тамими.
По словам министра, Ирак уже завершил "оформление всех документов".
Министерство здравоохранения Ирака заявило 25 марта о заключении договоров на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а также препаратов Sinopharm и Pfizer.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 02:38
Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
Ирак зарегистрировал вакцину "Спутник V" в марте. Ранее в декабре власти страны одобрили препарат Pfizer для экстренной вакцинации населения. В январе минздрав утвердил использование китайского препарата компании Sinopharm CNBG и британской вакцины компании AstraZeneca.
Кампания по вакцинации началась в Ираке 2 марта, используется китайская вакцина Sinopharm.
Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 13:22Распространение коронавируса
В Кремле оценили ситуацию с поставками российских вакцин за рубеж
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваИракВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния