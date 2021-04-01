https://ria.ru/20210401/postavki-1603878228.html

В Ираке ждут первую партию "Спутника V" в ближайшие месяцы

В Ираке ждут первую партию "Спутника V" в ближайшие месяцы

Ирак ожидает в ближайшие месяцы первую поставку российской вакцины "Спутник V", на данном этапе необходимо определить возможный объем поставки и логистику,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T22:17

2021-04-01T22:17

2021-04-01T22:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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БЕЙРУТ, 1 апр - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ирак ожидает в ближайшие месяцы первую поставку российской вакцины "Спутник V", на данном этапе необходимо определить возможный объем поставки и логистику, заявил РИА Новости министр здравоохранения страны Хасан Тамими."Как вы знаете, сегодня есть большой международный спрос и ограниченные возможности в производстве этой вакцины, поэтому мы связались с российской стороной, и наш министр нефти был уполномочен во время своего визита в Москву вести переговоры. Теперь господин посол Ирака (в России – ред.) Абдель Рахман аль-Хусейни ведет этот вопрос. Осталось определить количество, возможное к отправке в Ирак в ближайшие месяцы, а также логистику ее (вакцины – ред.) отправки и приема в Ираке", - сказал Тамими.По словам министра, Ирак уже завершил "оформление всех документов".Министерство здравоохранения Ирака заявило 25 марта о заключении договоров на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а также препаратов Sinopharm и Pfizer.Ирак зарегистрировал вакцину "Спутник V" в марте. Ранее в декабре власти страны одобрили препарат Pfizer для экстренной вакцинации населения. В январе минздрав утвердил использование китайского препарата компании Sinopharm CNBG и британской вакцины компании AstraZeneca.Кампания по вакцинации началась в Ираке 2 марта, используется китайская вакцина Sinopharm.Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире.Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603551718.html

https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603441193.html

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