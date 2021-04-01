https://ria.ru/20210401/podlodki-1603876483.html
Две подлодки "Варшавянка" провели подводную "дуэль" в Балтийском море
Две подлодки "Варшавянка" провели подводную "дуэль" в Балтийском море
Две первые подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" новой серии, строящейся для Тихоокеанского флота, провели в рамках учений подводную "дуэль" в Балтийском... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:37
2021-04-01T19:37
2021-04-01T21:40
новое оружие россии
подводные лодки проекта 636 "варшавянка"
балтийское море
калининградская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601785921_0:68:2000:1193_1920x0_80_0_0_d80655154edcf5396ce9fa59b6ba40be.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Две первые подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" новой серии, строящейся для Тихоокеанского флота, провели в рамках учений подводную "дуэль" в Балтийском море, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту."В рамках сдачи курсовой задачи Л-2 экипажи двух дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636.3 разыграли у побережья Калининградской области дуэльную ситуацию, в ходе которой тренировались атаковать и контратаковать подводную лодку условного противника при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств", - говорится в сообщении.Отмечается, что головная подлодка серии "Петропавловск-Камчатский" нашла "неприятельскую" субмарину, роль которой играла вторая ДЭПЛ "Волхов", скрытно заняла выгодную для стрельбы позицию и торпедой условно атаковала вторую подлодку. После этого "Петропавловск-Камчатский", уходя от ответной атаки, провела маневрирование. "Волхов" также уклонилась от "торпеды" и выполнила условную контратаку."Петропавловск-Камчатский" передали флоту в ноябре 2019 года, а "Волхов", - в октябре 2020-го. В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подлодки - "Магадан" и "Уфа". Закладка пятой и шестой таких субмарин для Тихоокеанского флота, которые получили имена "Можайск" и "Якутск", планируется в 2021 году.
https://ria.ru/20210328/dyra-1603184912.html
https://ria.ru/20210225/flot-1598741631.html
балтийское море
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601785921_392:0:1983:1193_1920x0_80_0_0_3942672fb5e26a8d5a2ef412ea9fcdfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подводные лодки проекта 636 "варшавянка", балтийское море, калининградская область, безопасность