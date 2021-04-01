https://ria.ru/20210401/podlodki-1603876483.html

Две подлодки "Варшавянка" провели подводную "дуэль" в Балтийском море

Две подлодки "Варшавянка" провели подводную "дуэль" в Балтийском море

Две первые подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" новой серии, строящейся для Тихоокеанского флота, провели в рамках учений подводную "дуэль" в Балтийском... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T19:37

2021-04-01T19:37

2021-04-01T21:40

новое оружие россии

подводные лодки проекта 636 "варшавянка"

балтийское море

калининградская область

безопасность

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Две первые подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" новой серии, строящейся для Тихоокеанского флота, провели в рамках учений подводную "дуэль" в Балтийском море, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту."В рамках сдачи курсовой задачи Л-2 экипажи двух дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636.3 разыграли у побережья Калининградской области дуэльную ситуацию, в ходе которой тренировались атаковать и контратаковать подводную лодку условного противника при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств", - говорится в сообщении.Отмечается, что головная подлодка серии "Петропавловск-Камчатский" нашла "неприятельскую" субмарину, роль которой играла вторая ДЭПЛ "Волхов", скрытно заняла выгодную для стрельбы позицию и торпедой условно атаковала вторую подлодку. После этого "Петропавловск-Камчатский", уходя от ответной атаки, провела маневрирование. "Волхов" также уклонилась от "торпеды" и выполнила условную контратаку."Петропавловск-Камчатский" передали флоту в ноябре 2019 года, а "Волхов", - в октябре 2020-го. В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подлодки - "Магадан" и "Уфа". Закладка пятой и шестой таких субмарин для Тихоокеанского флота, которые получили имена "Можайск" и "Якутск", планируется в 2021 году.

https://ria.ru/20210328/dyra-1603184912.html

https://ria.ru/20210225/flot-1598741631.html

балтийское море

калининградская область

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подводные лодки проекта 636 "варшавянка", балтийское море, калининградская область, безопасность